"Sacramento'nun, Barnes ve Hield'ı takaslaması pek olası değil" iddiası

Sacramento Kings'in, Harrison Barnes ve Buddy Hield ile takas yapmasının pek olası olmadığı iddia edildi.



Sports Illustrated'dan Howard Beck'e göre, Kings'in son takas tarihi 25 Mart'tan önce Barnes veya Hield ile takas yapmaları pek olası değil.



'Locked on Kings' podcastine konuk olan Beck, Kings'in bu oyuncularından biri için bir anlaşma yapmanın gerçekleşmesi olasılığına değindi:



"Son birkaç saat içinde birkaç kişiyle, bu adamlar hakkında bir fikir edinmek ve ligdeki insanların neler olabileceğini düşündükleri üzerine konuştum.



Duyduğum şeylerden biri, Barnes ve Hield'ı yalnızca çok etkileyici bir teklif karşılığında takas edecekleri üzerine. Onlara aşırı değer verdikleri için değil, Vivek Ranadive rekabetçi olmak istediği için. Tanking yapmak istemiyor."



Birkaç rapor, Barnes'ın, Boston Celtics'in son takas tarihi öncesi muhtemel bir anlaşmayla kadroya eklemek istediği forvetler arasında olabileceğini öne sürmüştü. Bununla birlikte Kings, Batı Konferansı'nda en kötü üçüncü dereceye sahip olduğu 16-24'lük hayal kırıklığı yaratan bir sezon geçirmesine rağmen, mevcut kadrosundan memnun görünüyor.



