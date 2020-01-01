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Sacramento Kings'den bazı çalışanlarına ücretsiz izin

Sacramento Kings, devam eden koronavirüs salgını ve 2020-21 NBA sezonunun başlama tarihine ilişkin belirsizlik nedeniyle takımdaki az sayıda tam zamanlı basketbol operasyonu çalışanına ücretsiz izin verdiğini duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Sacramento Kings, devam eden koronavirüs salgını ve 2020-21 NBA sezonunun başlama tarihine ilişkin belirsizlik nedeniyle takımdaki az sayıda tam zamanlı basketbol operasyonu çalışanına ücretsiz izin verdiğini duyurdu.

İzin verilen pozisyonların çoğunlukla destek rolleri ve G-League personeli olduğu ve ön ofis, analitik veya scout pozisyonlarını içermediği açıklandı. The Athletic'ten Sam Amick'e göre, izin verilen çalışanlar tam tıbbi yardımlardan yararlanacaklar.

Joe Dumars, uzun süredir genel menajer olan Vlade Divac ve asistanı Peja Stojakovic'in istifa etmesinden sonra, geçtiğimiz ay Kings'in geçici basketbol operasyonlarından sorumlu başkan yardımcısı seçilmişti.


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