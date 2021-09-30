Sacha Boey yeniden sakatlandı

Galatasaray'ın Marsilya ile karşılaştığı maçta uzun süre sonra sahalara dönen Sacha Boey yeniden sakatlık yaşadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Sacha Boey yeniden sakatlandı
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30 Eylül 2021 23:34
Galatasaray'ın Marsilya ile karşı karşıya geldiği maçın 65. dakikasında Sacha Boey sakatlık geçirdi.

Yaklaşık 1 aydır sakatlığı bulunan ve hazır hale gelerek Marsilya maçının kadrosuna giren Boey, maça ilk 11'de başladı. Dakikalar 65'i gösterdiğinde Boey sakatlanarak kendisini yere bıraktı.

Boey'in sakatlığının ardından ise oyuna aynı dakika Yedlin oyuna girdi.


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