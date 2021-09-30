Sacha Boey yeniden sakatlandı

Galatasaray'ın Marsilya ile karşı karşıya geldiği maçın 65. dakikasında Sacha Boey sakatlık geçirdi.
Yaklaşık 1 aydır sakatlığı bulunan ve hazır hale gelerek Marsilya maçının kadrosuna giren Boey, maça ilk 11'de başladı. Dakikalar 65'i gösterdiğinde Boey sakatlanarak kendisini yere bıraktı.
Boey'in sakatlığının ardından ise oyuna aynı dakika Yedlin oyuna girdi.
Yaklaşık 1 aydır sakatlığı bulunan ve hazır hale gelerek Marsilya maçının kadrosuna giren Boey, maça ilk 11'de başladı. Dakikalar 65'i gösterdiğinde Boey sakatlanarak kendisini yere bıraktı.
Boey'in sakatlığının ardından ise oyuna aynı dakika Yedlin oyuna girdi.