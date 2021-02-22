Ryan Babel, Aytemiz Alanyaspor maçının ardından ClubHouse'da yaptığı açıklamayla yeni takım arkadaşı Mustafa Muhammed'i övdü.



Babel, "Çok iyi bir oyuncu, Tanrı tarafından verilmiş bir yeteneğe sahip, geleceği parlak." dedi.



Hollandalı yıldız, "Kariyerimde birçok iyi teknik direktör ile çalıştım. Terim de kesinlikle bunlardan biri. Kariyerimde oynadığım en iyi 3 futbolcu: Steven Gerrard, Wesley Sneijder... Üçüncüsünü şu an bilmiyorum." ifadelerini kullandı.



