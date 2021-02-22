Ryan Babel'den Mustafa Muhammed'e övgü

Galatasaray'ın dünyaca ünlü futbolcusu Ryan Babel, Aslan'ın yeni golcüsü Mustafa Muhammed'i övdü.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Ryan Babel'den Mustafa Muhammed'e övgü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Şubat 2021 12:11
Ryan Babel
Ryan Babel
Galatasaray
Ryan Babel, Aytemiz Alanyaspor maçının ardından ClubHouse'da yaptığı açıklamayla yeni takım arkadaşı Mustafa Muhammed'i övdü.

Babel, "Çok iyi bir oyuncu, Tanrı tarafından verilmiş bir yeteneğe sahip, geleceği parlak." dedi.

Hollandalı yıldız, "Kariyerimde birçok iyi teknik direktör ile çalıştım. Terim de kesinlikle bunlardan biri. Kariyerimde oynadığım en iyi 3 futbolcu: Steven Gerrard, Wesley Sneijder... Üçüncüsünü şu an bilmiyorum." ifadelerini kullandı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için