Süper Lig'de Kasımpaşa, Beşiktaş ve Galatasaray formaları giyen Hollandalı futbolcu Ryan Babel, 2019 yazından bu yana sarı-kırmızılı formayı giyiyor. Galatasaray'daki son döneminde taraftarın en çok tepkisini çeken oyuncu haline gelen Babel, müzik kariyerine adım attı.Fatih Terim'in bu sezon birçok maçta sonradan oyuna aldığı Ryan Babel, yetersiz ve isteksiz performansı nedeniyle oyuna dahil olduğu her maçta ıslıklanmaktan kaçamadı.Oyuna dahil olduğu maçlarda Galatasaray'ın puan kaybetmesi ve yenilen gollerde defansa yardıma gelmemesi Babel'in tepki görmesine neden oldu.Türk Telekom Stadı'nda oynanan Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulunan Fatih Terim, "Bazı oyuncularımız artık yedek 3. tercihimiz bile olamayacak" demişti. Terim'in bu açıklamasının ardından Kayserispor ve Göztepe maçlarında oyuna girmeyen Babel, Göztepe karşılaşmasında ısınmaya dahi gönderilmedi.Ancak taraftarın Babel'e olan bu tepkisi dinmek bilmiyor. Hollandalı futbolcu, geçtiğimiz günlerde bir rap şarkısı çıkarmıştı.'Açık Mektup' adını verdiği bir rap şarkısı yayınlayan 34 yaşındaki oyuncu, şarkısında kariyerinin dönüm noktalarından bahsetti.Ryan Babel, şarkısını yayınladığı andan itibaren taraftarın tepkisini üzerine daha fazla çekti. YouTube üzerinde beğeni butonu basanların sayısı 5 bini bulamamışken, beğenmedim butonuna basanların sayısı ise 20 bine yaklaştı.Babel, şarkının beklediği gibi bir reaksiyon almaması üzerine yorumlarını da kapattı.Taraftarla arası her ne kadar iyi olmasa da sürekli taraftarla etkileşime giren Ryan Babel, sosyal medya hesabından soru cevap etkinliği düzenledi.Ryan Babel, bir taraftarın "Futbolu ne zaman bırakacaksın?" sorusuna "Ballon d'or'u kazandıktan sonra." şeklinde yanıt verdi.Babel'in bu yanıtı sosyal medyada taraftarlar tarafından oldukça eleştirilirken bazı taraftarlar "artık yeter" ifadelerini kullandı.