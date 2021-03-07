Ryan Babel: "Henüz her şey bitmedi"

Galatasaraylı futbolcu Ryan Babel, Sivasspor maçını değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ryan Babel: 'Henüz her şey bitmedi'
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07 Mart 2021 21:30
Ryan Babel
Ryan Babel
Galatasaray
Galatasaraylı futbolcu Ryan Babel, Sivasspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın pahalıya patlayacak puan kayıpları yaptığını ifade eden Ryan Babel, " 2 maçta kaybedilen puanlar var, pahalıya patlayacak puanlar. Bu maçta mücadele eden, pozisyonlara giren bir Galatasaray var. İyi oynadık ama saha şartları da çok kötü. Futbolumuzu çok etkiliyor. Bu tip şeyler ne yazık ki var. Kaybetmememiz gereken puanlar kaybettik. Hatalarımızı, puan kayıplarımızı telafi edecek zamanımız var. Henüz hiçbir şey bitmedi. Birlikte olmamız lazım."2 maçta kaybedilen puanlar var, pahalıya patlayacak puanlar. Bu maçta mücadele eden, pozisyonlara giren bir Galatasaray var. İyi oynadık ama saha şartları da çok kötü. Futbolumuzu çok etkiliyor. Bu tip şeyler ne yazık ki var. Kaybetmememiz gereken puanlar kaybettik. Hatalarımızı, puan kayıplarımızı telafi edecek zamanımız var. Henüz hiçbir şey bitmedi. Birlikte olmamız lazım." şeklinde konuştu. 



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