Ajax ile olan kiralık sözleşmesi sona eren ve Galatasaray'a dönen Ryan Babel, Hollanda'dan Ziggo Sport'a açıklamalarda bulundu.



Koronavirüs nedeniyle Hollanda'da sezonun erken bitirilmesini değerlendiren Ryan Babel, "Çok yazık oldu. Ne yazık ki sezonu bitiremedim. Benim için bu son Ajax dönemi çok kısa sürdü. Bu nedenle yapabileceklerimi gösteremedim." ifadelerini kullandı.



"GALATASARAY'A DÖNECEĞİM"



Şu an Amsterdam'da olan ve gelecek hafta İstanbul'a dönerek Galatasaray antrenmanlarına katılmayı planlayan Babel, "Tekrar Galatasaray'a döneceğim ve pozitif bir şekilde çalışmaya başlayacağım." dedi.



"GALATASARAY'DA KALACAĞIM"



"Bir kez daha Galatasaray'dan kiralık olarak ayrılacak mısın?" şeklinde gelen soruya Babel, "Hayır, Galatasaray'da kalacağım." cevabını vererek röportajı noktaladı.







