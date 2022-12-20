Rüştü Reçber: 'TFF'de ne yaptığımı bilmiyordum, istifa ettim'

Türk futbolunun efsane isimlerinden Rüştü Reçber "Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi" etkinlikleri kapsamında söyleşiye katıldı. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gerçekleşen söyleşide Rüştü Reçber kendisine yöneltilen sorulara cevap verdi.



O zamanki Fenerbahçe Teknik Direktörü Rıdvan Dilmen'in istifasıyla sebep olan ve MTK'nın 2-0 kazandığı maçta hatalı bir gol yediğini söyleyen Rüştü Reçber, "Çok üzüntü verici bir maçtı ancak benim yediğim kötü golden dolayı hocamızın görevi bırakmadığını, bu maçla alakalı olmadığını bildiğim için üzüntüm hafiflemişti. Rıdvan hocam benim abim kadar sevdiğim biri. Fenerbahçe'ye ilk geldiğimde bana kucak açtı." dedi.

"TFF'den istifa ettim"



Rüştü Reçber, Türkiye Futbol Federasyonundaki (TFF), TFF-UEFA Futbol Gelişim Koordinatörü görevinden dün itibariyle ayrıldığını açıkladı.



Kariyerinden bahsederken "TFF'deki görevimden dün istifa ettim" diyen Reçber, "Son 1 yıldır orada ne yaptığımı bilmiyordum. Herhangi bir görev yoktu. Ayrılmamla ilgili kötü bir düşüncem yok. Ben TFF'de mümkün olduğunca hizmet etmeye çalıştım. Hizmet edemeyeceğinizi gördüğünüz zamanlar oluyor." ifadelerini kullandı.



Altay Bayındır açıklaması



Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır'la ilgili görüşleri sorulan Reçber, "Altay sorumluluk almayı seven, Fenerbahçe'ye çok katkısı olan bir kaleci. Genç yaşta kaptan oldu. Bu görevi de en iyi şekilde yerine getirdiğini görüyorum. Zaman zaman tepkiler oluyor, olacaktır da. Önemli olan bunları doğru şekilde algılayıp ilerlemesidir." cevabını verdi.



Dünya Kupası'yla ilgili görüşlerini de dile getiren eski milli kaleci, "Favorim Brezilya'ydı. Messi eski takım arkadaşımdı, benim Barcelona dönemimde altyapıdan yeni gelmişti A takıma. Brezilya olmazsa Arjantin olsun istiyordum. Messi, Pele ve Maradona'nın yanına ismini yazdırdı. Dünya Kupası'nı alarak koleksiyonunu tamamladı." şeklinde konuştu.







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