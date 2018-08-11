Rui Vitoria'dan Fenerbahçe itirafı; 'Oyuncularımın aklı...'

Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi, Portekiz Ligi'ndekarşısında 3-0 öne geçmelerine karşın mücadeleyi 3-2'lik galibiyetle tamamladı.Oyuncularının konsantrasyon sorunu yaşadığını vurgulayan Vitoria, "Oyunu kontrol altına aldık ve 3-0 öne geçtik. Her maç maksimum konsantrasyon gerekir. Fenerbahçe maçının düşünmemek gerektiği üzerinde durmuştuk. Ancak oyuncularımın aklı o maça gitmiş olabilir." ifadelerini kullandı.Maçı kazanmayı hak ettiklerini de dile getiren Rui Vitoria, "Sahada daha iyi takım bizdik ve kazanmayı hak ettik. Dördüncü golü atmalıydık. Yine de oyuncularım iyi performans gösterdi" şeklinde konuştu.