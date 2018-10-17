MAÇTAN SONRA TELEFON ETTİM

AĞABEYİ DAHA YETENEKLİYDİ

Ürdün maçına Hırvatistan Milli Takımı'nın kaptanlık pazubandı ile çıkan ve 2-1'lik galibibiyete 1 de gol atarak katkı veren Domagoj Vida'nın babası Rudy Vida, Hırvat basınına konuştu.Oğlunun yakaladığı büyük başarılarla gurur duyduğunu vurgulayan Rudy, onun formasını giyerek poz verdiği röportajda şu duygulu ifadeleri kullandı:"Beklediğim buydu. Sonunda beklediğim gün geldi. Onunla kesinlikle gurur duyuyoruz. Donji Miholjac (Futbola başladığı yer) da onunla gurur duyuyor.""Donji Miholjac'ta futbola başladığında onun bir gün Hırvatistan Milli Takımı'nın kaptanı olacağını hayal ettim. Sonunda bunu başardı. Size çok mutlu olduğumun dışında başka ne anlatabilirim. Domagoj sorumlu ve gerçek bir liderdir. Kendisinin cesur bir kalbi vardır. O bunu hak etti. Hırvatistan kaptanı oldu. Üstelik bir kaptan olarak takımıyla sahaya çıktığı maçta golünü de attı. Kendisine güvenenlerin haksız olmadığını kanıtladı. Golün dışında da bir kaptana yakışır şekilde oynadı. Ben de maçtan sonra onunla gurur duyduğumuzu bildirmek için aradım.""Ben de futbolculuğumda kaptanlık teklifi aldım. Açıkçası kaptanlığı hiç sevmedim. Büyük sorumluluk istiyordu ve ben öyle değildim. Domagoj o zamanlar bahçede yeni yeni top oynamaya başlamıştı. 4 yaş büyük erkek kardeşi Hrvoje, Domagoj'dan daha yetenekli görünüyordu. Ben onları futbolcu olmaları konusunda etkilemedim. Daha çok çocuklarla anneleri ilgilendi. Ben de itiraz etmedim, spor yaptıkları için memnun oldum ve destekledim."