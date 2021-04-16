Rosier: 'Müsterih olun, şampiyon olacağız'

Beşiktaşlı futbolcu Rosier, Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.



Beşiktaş'ın şampiyon olacağını ifade eden Rosier, "Üzgünüz. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Şampiyon olacağız. Bu geri dönüşü yapacağız, bu sadece bir puan kaybı. 2-0'dan sonra skoru korumamız gerekiyordu ama o andan itibaren gerekli dirayeti gösteremedik. Herkes müsterih olsun, Beşiktaş şampiyon olacak" şeklinde konuştu



Attığı golün iptal edilmesi hakkında da konuşan Rosier, "Hakemin faul gerekçesiyle vermediği bir goldü, ben bir temasta bulunmadım ama hakem bu şekilde uygun gördü ama bence bir faul yoktu" dedi.



