Rosier: "Müsterih olun, şampiyon olacağız"

Beşiktaş'ın sağ beki Valentin Rosier, Ankaragücü maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Rosier: 'Müsterih olun, şampiyon olacağız'
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16 Nisan 2021 21:19
Beşiktaşlı futbolcu Rosier, Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Beşiktaş'ın şampiyon olacağını ifade eden Rosier, "Üzgünüz. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Şampiyon olacağız. Bu geri dönüşü yapacağız, bu sadece bir puan kaybı. 2-0'dan sonra skoru korumamız gerekiyordu ama o andan itibaren gerekli dirayeti gösteremedik. Herkes müsterih olsun, Beşiktaş şampiyon olacak" şeklinde konuştu

Attığı golün iptal edilmesi hakkında da konuşan Rosier, "Hakemin faul gerekçesiyle vermediği bir goldü, ben bir temasta bulunmadım ama hakem bu şekilde uygun gördü ama bence bir faul yoktu" dedi.



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