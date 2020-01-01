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Rose: "Yeniden yapılanma için belli bir zaman çizelgemiz yok"

New York Knicks başkanı Leon Rose, Knicks'in "yeniden yapılanması için belli bir zaman çizelgesi oluşturmadığını" söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
New York Knicks başkanı Leon Rose, Knicks'in "yeniden yapılanması için belli bir zaman çizelgesi oluşturmadığını" söyledi.

Takımın başantrenörü Tom Thibodeau'yu tanıttığı basın toplantısında Rose, Knicks'in başkanlığını üstlendiğinden beri, medyadan ilk kez sorular aldı.

"Bir zaman çizelgesi belirlemedik. Her gün ayrı bir değerlendirme yapıyoruz. Tom'un bizi uzun yıllar boyunca kazanan bir kulüp olmaya dönüştürebilecek koç olduğunu hissettik. Bunların hepsi adım adım ilerlemeyle olur. Şu anda kadronun nasıl olacağını bilmiyoruz. Vermemiz gereken kararlar var. Önemli olan şey, kültürü aşılamak, gelişime odaklanmak ve oradan devam etmek."

Knicks, yedi yıldır playoffları göremiyor.


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