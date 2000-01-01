Rosas ve D'Angelo, 1 numaralı Draft hakkı ile ilgili konuştular!

Minnesota Timberwolves'un basketbol operasyonları başkanı Gersson Rosas ve All-Star oyuncusı D'Angelo Russell, Timberwolves ile 2020 NBA Draftı'nda 1 numaralı seçimi garantilemelerinin ardından, bazı ifadeler yayınladılar.



Rosas ifadesinde, şunları söyledi:



"Bu yılki seçmelerde ilk sırayı kapmaktan dolayı çok mutluyuz, bu da takım tarihinde yalnızca ikinci kez gerçekleşti. İlk seçimi güvence altına aldığımıza göre, yüksek kalibreli bir oyuncu getirme olasılıkları için heyecanlıyız. Ön ofis olarak, Minnesota'da şimdiye kadar inşa ettiğimiz şeyden gurur duyuyoruz ve bu yılki Draft'ta bu temeli oluşturmaya devam etmeyi dört gözle bekliyoruz."



"Bir numaralı seçimle, All-Star pivot Karl-Anthony Towns ve All-Star guard D'Angelo Russell'daki genç, güçlü çekirdeğimizi hemen tamamlayabilecek etkili bir oyuncu seçme fırsatımız olduğunu biliyoruz. Ön ofis ve ben, draft için bu yeni bileşenle çalışmaya hemen hazırız ve sonraki hamlelerimizde taraftar kitlemize enerji ve heyecan getireceğimize eminiz."



"KARL İLE ART ARDA SEÇİLDİĞİMİZ DÖNEM AKLIMA GELDİ"



Russell ise şu açıklamalarda bulundu:



"Minnesota eyaletini, sahaya geri döndüğümüzde taraftarlarımıza göstermeyi planladığımız gibi, kura çekilişinde temsil edebildiğim için mutluyum. Bir numaralı seçime sahip olmak heyecan verici, istemeden 2015 Draftı'nda Karl ve benim birinci ve ikinci seçildiğimiz zaman aklıma geliyor. Bir oyuncu olarak Draft sırasında çok fazla enerji oluyor ve bu seçimle Gersson ve ön ofisin 2020-21 sezonundaki kadromuzu geliştirmek için yapacaklarını görmek adına sabırsızım. Rekabete hazır olduğumuzu biliyorum ve bize kimin katılacağını görmeyi dört gözle bekliyorum."



