Rondo, playofflar sırasında Lakers'a dönebilir!

Los Angeles Lakers koçu Frank Vogel, Rajon Rondo'nun playofflar sırasında Lakers'a dönmesini beklediğini söyledi.



Vogel, "Rajon hakkında anlamamız gereken şey, kendisini kaybetmenin ekibimiz için büyük bir kayıp olduğu. Ama playoff maratonumuza dahil olmasını bekliyoruz." şeklinde konuştu.



Rondo başparmağı kırıldıktan sonra 6-8 hafta arası parkelerden uzak kalacağı açıklanmıştı.



Vogel, bu sürenin Rondo'yu playoffların ilk veya ikinci turuna kadar uzak tutacağını da sözlerine ekledi.



Rondo, ameliyat olmak için Orlando'dan ayrılacak ve rehabilitasyona başlayacak.



