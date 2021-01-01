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Rondo: "Kariyerimin son demlerindeyim..."

Los Angeles Lakers point guardı Rajon Rondo, 2008 yılının şampiyon Boston Celtics kadrosundan NBA'de son kalan oyuncu olması hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers point guardı Rajon Rondo, 2008 yılının şampiyon Boston Celtics kadrosundan NBA'de son kalan oyuncu olması hakkında konuştu.

Kariyerinde dört kez All-Star seçilen ve iki şampiyonluk yüzüğü kazanan Rondo, Los Angeles'ta kalıcı bir yuva buldu ve 35 yaşında olmasına rağmen değerli bir oyuncu olmaya devam ediyor.

Dokuz sene Celtics'in oyun kuruculuğunu yapan ve takımın 2008'deki şampiyonluk yarışının kilit oyuncularından biri olan Rondo, o yılın kadrosundan ligde kalan tek oyuncu olması üzerine şu şekilde yorum getirdi:

"Hayat böyle. Ligde son demlerimi yaşıyorum. Sanırım altı yılım daha var. Kariyerime harika bir yolculuk olarak bakıyorum. Dokuz yıl Boston'da, beni geliştiren yerde kariyerime başlayıp muhtemelen ezeli rakibinde tamamlamak, benim için harika bir hikaye oldu. Her iki takımda da hayranlarım olduğunu bilmek, inanılmaz bir duygu."

Rondo, Lakers ve Celtics arasındaki ezeli rekabetin büyüklüğünü, NBA Finalleri'ne ilk kez çıktığında kavradığını da sözlerine ekledi:

"Rekabetin büyüklüğünü, Finallere çıktığımda anlamıştım. Öyle bir seride, o aradaki nefreti ve geçmişi anlıyorsunuz. İlk birkaç yılımda Los Angeles'a gittiğimde, bunu en çok ailem tecrübe etmişti."


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