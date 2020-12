Rondo: "AD ve Cousins, oyunun gördüğü en iyilerden"

Atlanta Hawks veteranı Rajon Rondo, Anthony Davis ve DeMarcus Cousins ile beraber oynama deneyiminden bahsetti.



Üçlü, New Orleans Pelicans'ta yalnızca bir sezon beraber oynamış olsa da, Rondo, "All the Smoke" podcast'inde iki oyuncuyu "favorileri" olarak nitelendirdi:



"Oyunun gördüğü en iyi oyunculardan ikisi. Onlarla New Orleans'ta bir araya geldiğimde, 'bu iş tamam' demiştim. Büyük bir üçlümüz vardı ve en güzeli de, ikisinin de sürekli 50 sayı atmaya çalışan adamlar olmalarıydı."



Daha sonra Rondo, Jrue Holiday'i de konuya dahil etti ve bu tarz yetenekli adamlarla beraber oynama konusundaki duygularını ifade etti:



"Üçü aynı anda sahadayken, onları durduramazsınız."



"BANA GARNETT'İ ANIMSATIRDI"



Pelicans'a katılmadan önce Cousins ve Rondo, Sacramento Kings'de bir yıl boyunca takım arkadaşıydılar ve Rondo, o dönemde Boogie'nin oyununun ne kadar dominant olduğunu görmüştü:



"Kan kokusu aldı mı, saldırırdı. En sevdiğim takım arkadaşlarımdan biridir, onunla oynamayı çok severim. Bence gelmiş geçmiş en iyilerden biri."



Rondo ayrıca Cousins ve diğer eski takım arkadaşı Kevin Garnett'i de kıyasladı:



"Film seanslarında kimsenin görmediği şeyler yapardı, inanılmazdı. Bana biraz KG'yi anımsatırdı."