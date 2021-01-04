Ronaldo rekor kırdı, Juventus farka gitti

Serie A'nın 15. hafta maçında Juventus, sahasında Udinese'yi ağırladı.



Allianz Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Juventus 4-1 kazanarak üç puanı alan taraf oldu.



Karşılaşmada gol perdesini açan isim 31. dakikada Ramsey'in asistinde Ronaldo olurken ilk yarı da 1-0'lık Juventus üstünlüğü ile bitti.



İkinci yarıya aynı etkinlikle başlayan Juventus, bu kez Ronaldo'nun asisti ve Chiesa'nın golüyle farkı ikiye çıkardı. 70. dakikaya gelindiğinde Ronaldo bu kez kendisini ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti. Dakikalar 90'ı gösterdiğinde Zeegelar farkı ikiye indirse de 90+3'te Dybala'nın attığı golle Juventus sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.



Cristiano Ronaldo, Udinese maçındaki 2 gol ve 1 asistiyle maçın adamı olurken kariyerinde toplam 758. golüne ulaştı ve Brezlyalı efsane Pele'yi geride bıraktı.



Bu sonucun ardından Juventus 27 puana yükselerek geride kaldığı şampiyonluk yarışında zirve ile arasındaki puan farkını korudu. Udinese se 15 puanda kalarak orta sıralardaki yerin korudu.



