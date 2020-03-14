Ronaldinho'nun serbest kalma talebi reddedildi

İki Ballon d'Or sahibi olan Brezilyalı yıldız Ronaldinho, Paraguay'da devam eden tutukluluk halinin iptaline yöenlik avukatları aracılığıyla açtığı davada karar yıldız ismin aleyhine çıktı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Ronaldinho'nun serbest kalma talebi reddedildi
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14 Mart 2020 03:20
Sahte pasaportla Paraguay'a giden ve durumun tespit edilmesinin ardından tutuklanan Ronaldinho ve ağabeyi Roberto'nun serbest kalma talepleri temyiz mahkemesi tarafından reddedildi.

Brezilya basınına çıkan haberlerde sahte pasaportla yakalanmalarının ardından Ronaldinho ve ağabeyinin avukatları aracılığıyla açılan temyiz mahkemesinde tutukluluk kararlarının bozulmadığı açıklandı. Avukatların Ronaldinho için kefaletle serbest bırakılması veya tutukluluk hallerinin iptali için davanın reddedilmesi sebebiyle ikilinin bir süre daha hapishanede kalacakları ileri sürüldü.

Daha önceden yapılan açıklamada Ronaldinho'nun Paraguay'da 6 ay daha hapiste kalacağı belirtilmişti. İyi hal indirimi sebebiyle Ronaldinho2nun 6 aydan daha kısa süre hapishanede kalabileceği de iddialar arasında yer alıyor.

Öte yandan Ronaldinho'nun Paraguay'da kaldığı hapishanede mahkumların arasında salon futbolu turnuvası düzenleneceği ve yıldız ismin de oynayacağı iddia edildi.

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