Roma'dan Cengiz itirafı: 'Bizim için hataydı'

Leicester, Cengiz Ünder'in 25M€'luk satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı.



Roma teknik direktörü Fonseca, "Cengiz harika bir oyuncu ancak benim ideal takımımda yer alması çok zor"



🇹🇷Cengiz'in yeni takımı _______ pic.twitter.com/UroivCCPuQ



— Sporx (@sporx) March 30, 2021

İtalya Serie A takımlarından Roma'nın eski başkanı James Pallotta, Cengiz Ünder transferinin Roma için hatalı bir transfer olduğunu ifade etti.Roma'da son dönemde yapılan transferlerde eski sportif direktör Monchi'nin imzasının olduğunu ifade eden Pallotta, "Monchi bizim gündemimizde yoktu ancak daha sonra yeni bir yapılanma için kendisine inandık." dedi.Cengiz Ünder'in yanı sıra diğer Monchi transferlerini de değerlendiren eski başkan Pallotta,Bu transferleri kulüp yapmadı, Monchi yaptı ve ona güvenmek zorundaydık" şeklinde konuştu.Amerikalı iş adamı Palotta, "Roma'da Monchi ile bir işbirliği yaptık ancak belirli bir süre sonra Monchi'nin Roma için uygun olmadığına karar verdik. Yaptıklarından verim alamadık ve bizim için maliyetli bir süreçti.ifadelerini kullandı.