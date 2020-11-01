Roma sahasında 3 puanı rahat aldı

İtalya Serie A'nın 6. hafta mücadelesinde Roma ile Fiorentina, Stadio Olimpico'da karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip maçı 2-0 kazandı.



Roma'nın golleri 12. dakikada Spinazzola ve 70. dakikada Pedro'dan geldi.



Fiorentina'da Lucas Martinez Quarta, 89. dakikada direkt kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.



Bu sonuçla birlikte Roma puanını 11'e yükseltti. Fiorentina ise 7 puanda kaldı.



AS Roma, Serie A'nın 7. haftasında Genoa'ya konuk olacak. Fiorentina ise aynı haftada Parma'ya konuk olacak.



