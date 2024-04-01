İtalya Serie A 30. hafta karşılaşmasında Roma deplasmanda Lecce ile golsüz berabere kaldı.



Roma'da Zeki Çelik 84. dakikada oyuna dahil oldu.



Roma bu beraberlikle puanını 52'ye çıkartırken, Lecce de 29 puana çıktı.



Roma bir sonraki karşılaşmasında Lazio'yu konuk ederken, Lecce ise Milan deplasmanına gidecek.





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