Roma deplasmanda 1 puana razı oldu

İtalya Serie A karşılaşmasında Roma deplasmanda Lecce ile 0-0 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Roma deplasmanda 1 puana razı oldu
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01 Nisan 2024 20:55
İtalya Serie A 30. hafta karşılaşmasında Roma deplasmanda Lecce ile golsüz berabere kaldı.

Roma'da Zeki Çelik 84. dakikada oyuna dahil oldu.

Roma bu beraberlikle puanını 52'ye çıkartırken, Lecce de 29 puana çıktı.

Roma bir sonraki karşılaşmasında Lazio'yu konuk ederken, Lecce ise Milan deplasmanına gidecek.

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