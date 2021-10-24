Roma'da kazanan çıkmadı!

İtalya Serie A'da Roma ile Napoli 0-0 berabere kaldı. İşte Roma-Napoli maçının detayları...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Roma'da kazanan çıkmadı!
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24 Ekim 2021 21:01
İtalya Serie A'nın 9. haftasında Roma ile Napoli karşı karşıya geldi.

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

Öte yandan Roma'da teknik direktör Jose Mourinho, 82. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından Roma, 16 puana yükseldi. Lige 8'de 8'le başlayan Napoli ise ilk beraberliğini aldı ve 25 puana yükseldi.

Ligde gelecek hafta Roma, Cagliari deplasmanına konuk olacak. Napoli ise kendi sahasında Bologno'yı konuk edecek.


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