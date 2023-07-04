Serbest oyuncu Robin Lopez, The Athletic'ten Shams Charania'ya göre Milwaukee Bucks ile tek yıllık sözleşme imzalayarak kardeşi Brook Lopez ile yeniden bir araya geldi.



Lopez kardeşler, Stanford Üniversitesi'nde iki sezon beraber oynadıktan sonra 2019-20 sezonunda Bucks'ta takım arkadaşı olmuşlardı.



Son dört sezonda yedek rolüne geçmiş olan 35 yaşındaki oyuncu, 2022-23 sezonunda Cleveland Cavaliers formasıyla çıktığı 37 maçta 8.1 dakikada 3.0 sayı ve 1.4 ribaund ortalamaları yakalamıştı.



