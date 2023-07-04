Robin Lopez, kardeşi Brook ile Bucks'ta tekrar bir arada!

Serbest oyuncu Robin Lopez, The Athletic'ten Shams Charania'ya göre Milwaukee Bucks ile tek yıllık sözleşme imzalayarak kardeşi Brook Lopez ile yeniden bir araya geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
Abone Ol
Robin Lopez, kardeşi Brook ile Bucks'ta tekrar bir arada!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Temmuz 2023 12:08
Serbest oyuncu Robin Lopez, The Athletic'ten Shams Charania'ya göre Milwaukee Bucks ile tek yıllık sözleşme imzalayarak kardeşi Brook Lopez ile yeniden bir araya geldi.

Lopez kardeşler, Stanford Üniversitesi'nde iki sezon beraber oynadıktan sonra 2019-20 sezonunda Bucks'ta takım arkadaşı olmuşlardı.

Son dört sezonda yedek rolüne geçmiş olan 35 yaşındaki oyuncu, 2022-23 sezonunda Cleveland Cavaliers formasıyla çıktığı 37 maçta 8.1 dakikada 3.0 sayı ve 1.4 ribaund ortalamaları yakalamıştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery