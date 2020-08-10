Robert Prosinecki, Denizlispor'da

Denizlispor, teknik direktörlük görevine Robert Prosinecki'yi getirdiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Robert Prosinecki, Denizlispor'da
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Ağustos 2020 20:56
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, teknik direktör Robert Prosinecki ile ön protokol imzaladı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Hes Kablo Kayserispor'dan ayrılan Hırvat teknik adam Robert Prosinecki ile ön protokol imzalandığı belirtildi.

Prosinecki ile 14 Ağustos Cuma günü Haluk Ulusoy Tesisleri'nde imza töreni düzenleneceği kaydedildi.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için