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Rizespor ile Akhisarspor 14. kez karşılaşıyor

Geçmişte oynanan 13 karşılaşmada Çaykur Rizespor 5 maçta kazanan taraf olurken, 4 karşılaşmada Akhisarspor kazanan taraf oldu. 4 müsabakada ise eşitlik bozulmadı.

Kaynak: DHA
Rizespor ile Akhisarspor 14. kez karşılaşıyor
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26 Ocak 2019 15:21
Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'de ikinci devrenin ilk iç saha maçında Akhisarspor ile karşı karşıya gelecek. İki takım pazar günü lig tarihlerinde 14'üncü kez rakip olacaklar.

2010/2011 sezonunda 1. Lig'de başlayan rekabette bugüne kadar 13 maç geride kaldı. Çaykur Rizespor 5 maçta Akhisarspor'un bileğini bükmeyi başarırken, 4 karşılaşmada sahadan yenik ayrıldı, 4 müsabakada ise eşitlik bozulmadı.

Süper Lig'de 2013/2014 sezonu itibariyle başlayan rekabette yeşil mavililer, Manisa temsilcisine karşı; 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Süper Lig'de geride kalan maçlarda Akhisarspor filelerini 13 kez havalandıran Çaykur Rizespor, kalesinde de 8 gol gördü.

Yeşil mavililer Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta Akhisarspor'u sadece 1 kez yenebildi. Ligin ilk devresinde Manisa'da oynanan müsabaka 1-1 berabere bitmişti.

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