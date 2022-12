Rıza Kayaalp: 'Kızım da güreşçi olmak istiyor'

Dünya şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, başarılı spor kariyerinin yanı sıra örnek aile hayatıyla da dikkati çekiyor.Kariyerinde 11 Avrupa ve 5 dünya şampiyonluğu ile üç olimpiyat madalyası bulunan Rıza Kayaalp, evinin kapılarını Anadolu Ajansına açtı.Kazandığı önemli başarılarla adını Türk güreş tarihine "altın" harflerle yazdıran Rıza'nın bu seferki rakibi iki yaşındaki kızı Ay Vera oldu.Kızıyla antrenman yapan Rıza Kayaalp'in, Ay Vera ile güreştiği anlarda renkli görüntüler yaşandı.Babasının fotoğrafının ve isminin yer aldığı ay yıldızlı formayla mindere çıkan Ay Vera, şampiyon güreşçinin sırtını yere getirdi.Kızına "tuş et babayı" diyen Rıza, Ay Vera'yı sık sık bu sözlerle motive etti. Annesinin de desteğini alan Ay Vera, babasını tuş edince büyük mutluluk yaşadı.Rıza, kariyerinde kazandığı sayısıyız madalyalardan birini, müsabakanın galibi kızının boynuna taktı.- Rıza: "Antrenmanlar artık daha keyifli"Şampiyon güreşçi Rıza Kayaalp, yaptığı açıklamada, antrenmanlara zaman zaman iki yaşındaki kızı Ay Vera'nın da eşlik ettiğini ve böylece çalışmaların daha keyifli geçtiğini söyledi.Evinde antrenmanlarını yapabilmek için güreş minderinin de yer aldığı bir alan oluşturduğunu belirten Rıza, "Ay Vera bana neşe katıyor. Büyüdükçe antrenmanlara yavaş yavaş dahil olması, beni daha da heveslendiriyor. İnsanın kendi çocuğuyla bir şeyler yapması, paylaşması çok güzel. Yaptığım sporu onunla birlikte yapmak beni daha da mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.Rıza, Ay Vera'nın güreşe ilgilisinin bulunduğunu vurgulayarak, "Şu an öyle görünüyor ama ileride ne olur bilmiyorum. Güreşmeyi, benimle antrenman yapmayı çok seviyor. Yeteneğinin olduğunu da düşünüyorum." dedi.Kızının bazı güreş tekniklerini şimdiden öğrendiğine işaret eden Rıza, "Öğrendiği ilk teknik, tek kol atmak. Tek kola dön dediğimde, direkt kolumdan tutup beni atmaya çalışıyor. Tabii şu an ben kendimi atıyorum ama ilerleyen yıllarda inşallah o bizi atacak güce kavuşur." diye konuştu."Ay Vera'nın güreşçi olmasını ister misiniz?" sorusu üzerine milli sporcu, şöyle devam etti:"Güreşçi olması tabii ki kendinin bileceği bir konu. Bazen 'Ne olacaksın kızım?" diye soruyorum. 'Güreşçi olacağım.' diyor. 'Güreşçi olunca ne yapacaksın?' diyorum. 'Şampiyon olacağım.' diyor. Bazen de ne olmak istediğini sorduğumuzda 'Doktor olacağım, koşucu olacağım.' diyor. Önemli olan ilerleyen yaşlarında hangi mesleği yapmak istediğini kendisi belirlemesi. Kendisi ne isterse her zaman arkasında durup, onu destekleyeceğim."Beşinci kez dünya şampiyonluğu yaşayan ilk Türk güreşçi olarak tarihe geçen Rıza, son dünya şampiyonluğu öncesi kızıyla yaşadığı anıyı "Annesi, 'Baba kaçıncı kez dünya şampiyonu olacak.' diye sorduğunda eliyle '5' yapıp evde geziyordu. Artık kızım da aklına 5'i koymuş, en iyisi daha iyi çalışıp motive olmak dedim. Şampiyon olmak borcumuz olmuştu. Allah'a şükürler olsun hem eşimizin hem de çocuğumuzun isteğini yerine getirmiş olduk." sözleriyle anlattı.Rıza, kamp dönemlerinde eşinden ve kızından ayrı kalmanın kendisini biraz zorladığını dile getirerek, şunları kaydetti:"Güreşte artık son yıllarımız diyebiliriz. 2024 Paris Olimpiyatları hedefim var. Tabii ki aile kurup, bu işe devam etmenin en büyük zorluğu kampa gitmek. Çok kamp dönemlerimiz oluyor. O kamp dönemlerinde çocuğundan eşinden ayrı kalmak, insanı gerçekten biraz zorluyor. Ama tabii hedefi olan insanız, şampiyon olmak isteyen bir sporcuyuz. O yüzden zorluklara katlanmak en büyük işimiz oldu. Birçok fedakarlıklarda bulunmak gerekiyor. Nasıl 11 yaşında evden, anne babanın yanından ayrıldıysak, büyüyünce de artık eşimizin, çocuğumuzun yanından şampiyon olabilmek için ayrılıyoruz."- Zeynep Yılmaz Kayaalp: "Oyuncakları, her şeyi güreş minderinin üzerinde"Milli güreşçinin eşi Zeynep Yılmaz Kayaalp, artık evde iki sporcunun bulunduğunu ifade ederek, "Birdiler artık iki oldular. Alıştım artık, Vera'nın da bütün hayatı neredeyse güreş olacak. Mayosu, oyuncakları, her şeyi güreş minderinin üzerinde. Hayatı güreş minderinin üzerinde geçiyor." dedi.Kızının şimdiden "güreşçi olacağım" demeye başladığını aktaran Zeynep Yılmaz Kayaalp, "Babası da 'Güreşçi ya da koşucu olur, olimpiyat şampiyonu ben olamazsam Vera başaracak galiba.' diyor. Rıza, inşallah 2024 Paris Olimpiyatları'nda şampiyon olur. Kızımız da güreşçi olmaya doğru yol aldı, bakalım." ifadelerini kullandı.Rıza'nın ev işlerine yardım ettiğini ve kendisini hiç ikiletmediğini söyleyen milli sporcunun eşi, şöyle konuştu:Ay Vera'nın basasıyla zaman geçirmekten çok hoşlandığını anlatan Zeynep Yılmaz Kayaalp,şeklinde konuştu.Rıza kamp çalışmalarına veya şampiyonalara gittiği zaman Ay Vera'nın babasını televizyonda gördüğünde çok mutlu olduğunu dile getiren Zeynep Yılmaz Kayaalp, sözlerini şöyle tamamladı: