Rıza Çalımbay'ın isteğine Beşiktaş'tan ret

Sivsasspor'da sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Fatih Aksoy'u teknik direktör Rıza Çalımbay da el üstünde tutuyor.Çalımbay, 22 yaşındaki genç oyuncuyla ilgili, "Bizimle devam etmesini istiyoruz. Ancak Beşiktaş geri çağırırsa yapacak bir şeyimiz yok" açıklamasında bulundu.Siyahbeyazlılar ise stoperden, orta sahaya devşirilen ve bu bölgede de kendini ispat eden Fatih'i gelecek sezon kadro planları içine dahil etmiş durumda. Sivas'ın talebine olumsuz bakan Beşiktaş, Fatih'i geri çağıracak.