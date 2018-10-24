  •  
    İşte Orman'ın ismini SAKLADIĞI o iki isim
  •  
    Schalke öncesi "Lincoln" röportaj verdi; "Bence.."
  •  
    Galatasaray - Schalke maçı HANGİ kanalda?
  •  
    G.Saray'ın eski yıldızı devlere meydan okudu
  •  
    Fatih Terim Schalke için görüşme odasına aldı...

Rıza Çalımbay'dan Başakşehir açıklaması

Konyasopr teknik direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'in 10. haftasında karşılaşacakları Medipol Başakşehir mücadelesini değerlendirdi.

Kaynak: AA
Rıza Çalımbay'dan Başakşehir açıklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Ekim 2018 15:44
Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında 27 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Yeşil-beyazlı takımın teknik direktörü Rıza Çalımbay, Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligin başından beri hiçbir deplasman maçından gol atmadan dönmediklerini söyledi.

Deplasman maçlarında çok iyi performans sergilediklerini hatırlatan Çalımbay, şunları kaydetti:

"Geçen hafta oynadığımız Çaykur Rizespor maçında çok iyi oynadık. Maçın başından sonuna kadar galibiyetten başka bir şey düşünmedik. Çok net pozisyonlara da girdik ama maalesef son paslarımızda dikkatli olamadık. Onları değerlendirebilseydik çok farklı bir şekilde dönecektik. Böyle oynadığımız maçlar çok fazla. Ancak biz bunu mutlak bir yerde kıracağız. Çaykur Rizespor'dan aldığımız 1 puan da bizim için iyi oldu. Bence Rize'den 3 puanla dönmemiz gerekiyordu."

Çalımbay, gelecek haftalarda çok kritik maçlara çıkacaklarını anımsatarak şöyle devam etti:

"Hem kupa maçı hem de lig maçları bulunuyor. Maalesef dinlenmeye bile zaman bulamayacağız. Hem çarşamba hem de cumartesi-pazarlar oynayacağız. Biz hazırız. Ufak tefek eksikliklerimiz var. İnşallah onlar da en kısa zamanda aramızda olacaklar. Bir tek Paolo Hurtado'nun dönüşü biraz uzun sürecek. O da bizim için büyük dezavantaj oldu. Bir de Çaykur Rizespor maçında Ferhat Öztorun'un hastalığı nüksedince ondan da yararlanamadık. Ancak şu anda takımımız gayet iyi durumda. İnşallah bundan sonraki maçlarımızı istediğimiz şekilde bitireceğiz."

Bu hafta sonu oynayacakları Medipol Başakşehir karşılaşması için Çalımbay, "Medipol Başakşehir takımı da yıllardır oturmuş bir takım. Kendi sahamızda olsa daha dikkatli ve disiplinli olmamız gerekiyor bunun hepsinin farkındayız. İnşallah bu sefer taraftarımızın da desteğiyle çok iyi şeyler yapacağız. Medipol Başakşehir karşılaşmasını istediğimiz şekilde bitirmek için maçın başından sonuna kadar ne gerekiyorsa yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Antrenman

Kayacık Tesisleri'nde, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

Öte yandan tedavisine devam edilen Paolo Hurtado antrenmana katılmadı.

 

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için