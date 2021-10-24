Rıza Çalımbay'dan Balotelli tepkisi!

Süper Lig'de evinde ağırladığı Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalan Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, maçın ardından yaptığı açıklamada Mario Balotelli'ye tepki gösterdi.



Bir gazetecinin, karşılaşma sonrası Mario Balotelli ile arasında geçen gerginliği sorması üzerine Çalımbay, "Futbol bu, yeniliriz kazanırız. Ancak hakemler ile böyle gergin ayrılmamamız gerekiyor. Taraftarımızı tahrik ettiler. Adana Demirspor gibi güzel bir takıma gelmişsin, böylesi hareketler yakışmıyor." yanıtını verdi.





İLGİLİ VİDEO