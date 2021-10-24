Rıza Çalımbay'dan Balotelli tepkisi!

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Adana Demirspor maçının ardından Mario Balotelli'ye tepki gösterdi.

Haber; AA, Fotoğraf; sivasspor.org.tr
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Rıza Çalımbay'dan Balotelli tepkisi!
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24 Ekim 2021 20:12
Süper Lig'de evinde ağırladığı Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalan Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, maçın ardından yaptığı açıklamada Mario Balotelli'ye tepki gösterdi.

Bir gazetecinin, karşılaşma sonrası Mario Balotelli ile arasında geçen gerginliği sorması üzerine Çalımbay, "Futbol bu, yeniliriz kazanırız. Ancak hakemler ile böyle gergin ayrılmamamız gerekiyor. Taraftarımızı tahrik ettiler. Adana Demirspor gibi güzel bir takıma gelmişsin, böylesi hareketler yakışmıyor." yanıtını verdi.


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