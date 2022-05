Rıza Çalımbay, çalıştırmak istediği takımı açıkladı!

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kariyerindeki ilk kupanın hikayesini, gelecek hedeflerini anlattı.



- Öncelikle herkes şunu merak ediyor, Sivasspor ile yola devam edecek misin?



"Belli değil o durum. Şartları konuşacağız. Şartlar derken paradan ziyade hedefler konuşulacak. Özellikle transfer konularını konuşmamız lazım. Çünkü bu sezon hem Avrupa'da hem de Türkiye'de sıkıntılar yaşadık. Bunların tekrarlanmasını istemiyorum. Bu yüzden transfer durumlarının netleşmesi lazım. Ama şu anda bir şey belli değil."



- Bu kupa senin ve Sivas'ın tarihinde bir ilk. Neler hissettirdi bu başarı sana?



"Ben Sivaslıyım. Sivasspor tarihinde bugüne kadar kupa kazanamamıştı. Bu yüzden Türkiye Kupası'nı Sivas'a getirmek gerçekten benim için çok anlamlı. Sivaslı olduğum için benim bu takıma karşı büyük bir sorumluluğum var. Kupanın yanında Avrupa'ya gidecek olmamız da mutluluk verici. Alnımızın akıyla sezonu bitirdik. Sivas halkına böyle bir mutluluk yaşattığımız için de sevinçliyiz."



- UEFA Avrupa Ligi'nde play-off oynayacaksınız. Gruplara kalmak kolay değil. Peki takımın takviyeye ihtiyacı var mı?



"Var tabii ki... İyi oyuncular alamazsak biraz sıkıntı yaşarız. Avrupa'da gruplara kalmak istiyorsak en az 1-2, maksimum 4 tane kaliteli isim almamız lazım."



- Gradel takımda kalacak mı?



"Onun mukavelesi devam ediyor. Yüksek bir teklif gelirse satılır mı, o yönetimin tasarrufu. Ama Gradel iyi bir oyuncu. Her an oyunun kaderini değiştirecek bir isim. Ben ona kızmıyorum. Tehlikeli bir isim olduğu için rakip artık tek kişi ile değil bazen 2-3 kişiyle ona baskı uyguluyor. O zaman riske girmemesi gerekiyor. Tek kızdığım noktası bu."



- Sivasspor ile özdeşleştiniz artık. Sivas'ın sürekli Avrupa'da olması diğer takımlara bir örnek mi? Bu sezon Avrupa'da hedef nedir?



"Avrupa Ligi'nde play-off'larda elensek bile Konferans Ligi'ne gideceğiz. Bizim amacımız tabii ki gruplara kalmak. Ama takviye yapmazsak çok zor. İki senedir kılpayı kaçırıyoruz turları. Eğer gruplara kalırsak oraya boşuna gitmemeliyiz, Türkiye'ye puan kazandırmalıyız."



- Sezonu Temmuz'da açtınız, en son siz bitirdiniz. En çok maç yapan takımlardan birisisiniz. Bu mental olarak neler yaşattı takıma?



"Şu anda Avrupa'nın en yaşlı takımı biziz. Bu yüzden son dönemlerde sakatlık, yorgunluk her şey olabiliyordu. Bu takımı ayakta tutmak için çok çalıştık. Her türlü fedakarlığı yaptık. En tecrübeli ismimiz Yatabare son maçlarda çok iyiydi."



- Maçtan önce oyuncularınıza neler söylediniz?



"Sonuna kadar geldik ve elimizde tarih yazma fırsatımız vardı. O en önemlisiydi. Oyuncuların kendileri için oynamaları gerekiyordu. Bir üzüntülü hali, bir de maçtan sonraki coşkuyu düşünün. O coşkuyu yaşamak önemliydi. Hedef kendiliğinden geldi. Biz bu işi başaracağız dedim."



'Kalecimize normal forma yaptırdık'



- Sivas daha önce şampiyonluğu kıl payı kaçıran bir takım. Peki kalmanız halinde tekrar zirve hedefiniz var mı?



"Bize destek verilirse, destek derken kaliteli oyuncu almamız gerekiyor. Trabzonspor'a bakalım herkes Visca'yı, Bakasetas'ı istedi Trabzonspor transfer etti. Bir sürü kaliteli oyuncu aldılar. Onlar şampiyon olmayacak da kim olacak? Biz ise bu sezon kalecimize normal oyuncu forması yaptırdık oyuna sokarız diye. Dört büyüklerin bütçesiyle şampiyonluğa oynamak kolay. Elinizde istediğiniz kadar oyuncu, taraftar var. Bizim ise 6 milyon euro civarında bir bütçemiz."



- Takımda önemli yıldızlar da var. Nasıl bir transfer politikası izleyeceksiniz?



"Benim alacağım oyuncu sayısı 4'ü geçmez. Forvet arkası, kanat, ön libero eksiğimiz var. Türkiye'nin en iyi 4 stoperi bende."



'Taraftar 1. adamdır'



- Kupadaki son maçlarda büyük bir taraftar desteği vardı. Onlara mesajınız var mı?



"Alanyaspor maçından önce sürekli taraftarımızı tribünlere çağırdım. Eski Valimiz Salih Ayan tribünlere 5 bin-10 bin arasında çocuk getirdi. Belediye başkanımız da çok güzel çalıştı. Kentte bir bütün olundu. Alanyaspor maçını 1-0 mağlupken 1-1 yaptık ve finale kaldık. Finalde de fırsatı olan taraftarımız tribünlere geldi. Pandemi döneminde uzun bir yenilmezlik serimiz vardı. Bu sezon bizim maçlara bakın en çok deplasmanda başarılı olmuşuz. Çünkü taraftar gelmiyordu. 32 bin kişi karşısında Adana Demirspor'u yendik. Ardından Altay ile kendi sahamızda oynadık. Tribünde 1300 kişi vardı. Taraftar uyanınca böyle bir başarı geldi. Onlara çok teşekkür ediyorum. Taraftar 12. değil her takım için birinci adamdır. Onlar olmazsa olmaz."



'İsmail Kartal çok başarılıydı'



- En kıdemli hocalardan birisisin ligde şu anda. Peki İsmail Kartal için neler söylersin?



"Gerçekten çok başarılı. Ali Koç'u çok severim. O elinden gelen bütün gayreti gösteriyor. İsmail hoca da bir iki haftada takımı rayına oturttu. Ondan önce bir sürü isim geldi, bir sürü oyuncu alındı. Kalması gerekir miydi, bu Fenerbahçe Yönetimi'nin kararı. İsmail hoca kendi kurmadığı bir takımı iyi yerlere getirdi."



- Emre Belözoğlu...



"Emre iyi bir hoca olacak. Bence onda da bir umut var."



'3 oyuncu alsak şampiyonduk'



- Sivasspor ile Rıza Çalımbay'ın idealleri örtüşüyor mu?



"En büyük hedeflerimden biri Sivas'ı Avrupa'ya götürmekti. Üzüldüğüm şeyler de var ama. Mesela pandemide ilk yarıyı lider bitirdik. Bir oyuncu alamadık ama. Üç tane transfer yapsak şampiyon olabilirdik. İki kez Avrupa'ya gittik. Bu takım bir tane milli takıma oyuncu veremiyor. Kuntz olduğu için takımın başında bir şey diyemiyorum ama üzülüyorum. Bizim takımdaki oyuncular milli formayı hak ediyor. Faroe Adaları ile oynayacağız mesela. Bu maçta onları da görmeleri lazımdı bence. Buna gerçekten çok üzülüyorum."



'Çok özel bir kupa'



- Kupa senin ve kulübün geleceği açısından ne anlama geliyor?



"Kupanın çok büyük anlamı var. Öncelikle tarih yazdık. Bunun yanında iyi de para kazandık. Benim kendi kariyerim için, kulüp için, yönetim için çok önemli. Kupa gerçekten çok özel. Hepimizin hedefi kupaydı."



'Hakemlere güveniyorum'



- Hakemlerin ligin kaderini etkilediğini düşünüyor musunuz?



"İstemeden de olsa etkiliyorlar tabii ki. Bazen hatalar oluyor. VAR sistemi çok güzel. Bunu daha iyi kullanırsak bence güzel olur. Ben hakemlerin bilerek hata yaptığına inanmıyorum. Ben hakem arkadaşlara sonuna kadar güveniyorum."



'Eski Rıza Çalımbay değilim'



- Peki Rıza Çalımbay'ın hocalık kariyerinde daha gidecek yolu var mı?



"Beşiktaş'la milli takımla adım geçiyor sonra bir bakıyorum başka birisi geliyor. Bu lobi işi. Yabancı isimler tercih ediliyor. Onların yaptığı şeyi biz de yaparız. Ben kendime çok güveniyorum. 133 takım vardı Türkiye Kupası'nda iki takım final oynadı, ikisi de Anadolu'dan. Bütçesi olan takımlar nerede. Ben eski Rıza Çalımbay değilim. Tecrübe kazanıyorsun zaman geçtikçe. Beşiktaş'a gittiğimde sonlardaydı, ardından ikinci yarının lideri olduk. Sonrası gelmedi. Şu anda ise her şey farklı olur."



- Rıza Çalımbay'ı tekrar büyük bir kulübün başında görecek miyiz?



"Bu bana bağlı değil. Başka biri bir takımı üst üste 3 kez Avrupa'ya götürüp üstüne Türkiye Kupası'nı alsaydı, biraz da lobisi olsaydı büyük kulübe gidebilirdi. Daha nasıl bir başarı olacak ki bir hoca için. Bu durumu anlamıyorum. Sergen hoca ayrıldıktan sonra Beşiktaş daha iyi olabilirdi."



- Peki sence Sergen Yalçın çabuk mu pes etti?



"Olaylar onu bu noktaya getirdi. Beşiktaş bir Anadolu takımı gibi olamaz. Orada sorumluluk daha fazla. Hem Avrupa'da hem ligde başarılı olamayınca ister istemez sıkıntılar çıkıyor. Önder de benim çok sevdiğim bir arkadaşım. Ama tecrübesizdi. Beşiktaş'ı götürmek kolay değil. Tecrübesiz bir isim bunu yapamazdı. Her maçı kazanmak zorundasınız orada."



'Sivas'ta kimsenin parası kalmaz'



"Anadolu'da yapılması gereken ne varsa ben yaptım. Sivas'ta üç yılda çok başarılı ve güzel günler yaşadık. Bunun için çok mutluyuz. Bir hocanın yapabileceğinin %80'ini yaptık. Prim tabii ki olacak. Ama Sivas'ta bu miktar mütevazı bir paradır. Ama kimsenin parası Sivas'ta kalmaz. Her oyuncu parasını alır."





