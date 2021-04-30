Rıza Çalımbay: 'Beşiktaş şampiyon olur'

Süper Lig'de 15 maçtır yenilmeyen Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, TRT Spor'da açıklamalarda bulundu.



Sivasspor'un 3-4 takviyeyle şampiyonluğa da oynayabileceğini söyleyen Çalımbay, "Ben Sivas'a giderken, "ilk 5'e oynayacaksak geleyim, düşmemeye oynamam" dedim ve öyle anlaştık. Geçen sene 3-4 iyi oyuncu alabilseydik, şampiyon da olabilirdik. Pandemi de bize etki etti. Anadolu kulüplerinde paranızın yettiği oyuncuyu alabilirsiniz, biz çok araştırıyoruz. Max Gradel'i kimse bilmezdi, geldi şimdi en çok skor katkısı yapan oyunculardan biri." ifadelerini kullandı.



Kötü gittikleri dönemde eleştirilerin olduğuna dikkat çeken deneyimli hoca, "İnsan kendi memleketinde çatlak sesler çıkınca üzülüyor ama herkes bir şey bitmeden konuşuyor. Avrupa kupalarına katılan takımlar küme düşebiliyor, Akhisar'ı örnek veriyorlar. Sivas'ta mı öyle olacak dediler, biz çok büyük çıkışla buralara geldik. Sezon sonu mukavelem bitiyor, ilk görüşme Sivas'a aittir, benim düşüncem aynı, hedefimiz olması gerekiyor. Şanssızlıklar ve sıkıntılar yaşadık, önümüzdeki yıl bambaşka bir Sivas'ın olması gerekiyor, 3. senede çok iyi bir kadro kurulması gerekiyor." dedi.



Şampiyonluk yolunda Beşiktaş'ın avantajlı olduğunu vurgulayan Rıza Çalımbay, "Beşiktaş büyük avantaj yakaladı, maç kaybetse bile avantajı devam ediyor ve takım oturdu. İyi bir kadroları, kaliteli bir kadroları var. Fenerbahçe'nin geniş kadrosu var ama fazla geniş kadrosu var, bazı takımlarda onu yönetmek zordur. Beşiktaş'ı avantajlı görüyorum." diye konuştu.



