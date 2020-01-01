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Rivers: "Brand'i, spor dünyasının en iyi GM'i yapmak istiyorum"

Philadelphia 76ers'ın yeni başantrenörü Doc Rivers, 76ers genel menajeri Elton Brand'in, spor dünyasının en iyi GM'i olmasına yardımcı olmak istediğini belirtti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Philadelphia 76ers'ın yeni başantrenörü Doc Rivers, 76ers genel menajeri Elton Brand'in, spor dünyasının en iyi GM'i olmasına yardımcı olmak istediğini belirtti.

Rivers, NBA.com'a yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:

"Buradan ayrıldığımda ve uzaktaki bir golf sahasına gitmeye karar verdiğimde, hedefim Elton Brand'in spor dünyasının en iyi GM'i olduğunun söylenmesi. NBA'de çok fazla siyahi GM veya siyahi ön büro çalışanımız yok. O başarılı olursa, başkası da olabilir."

Rivers ve Brand'in ayrıca akıllarında Sixers'ı en iyi şampiyonluk yarışmacısı yapmak gibi başka bir hedefi de bulunuyor.


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