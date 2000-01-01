Riley: "Þampiyon olmadan, MVP olmanýn bir deðeri yok"

Efsanevi NBA koçu ve þu anki Miami Heat baþkaný Pat Riley, En Deðerli Oyuncu (MVP) ödüllerinin ve sayý krallýklarýnýn, NBA þampiyonluðu olmadan hiçbir þey ifade etmediðini söyledi.



Riley, yakýn tarihli bir röportajda cesur ifadesine þu þekilde ýþýk tuttu:



"Demek istediðim, dominant olup, sayý krallýklarý kazanýp bir MVP olabilirsiniz, ancak þampiyon deðilseniz, o zaman bunun deðeri nedir?"



75 yaþýndaki baþkanýn özgeçmiþinde dokuz NBA yüzüðü bulunuyor - biri oyuncuyken, biri yardýmcý antrenörken, beþi baþantrenörken ve iki de yönetici olarak kazandýðý.



Riley ilk yüzüðünü oyuncuyken, Los Angeles Lakers'ýn 1972 kadrosunda kazanmýþtý. Sonraki yüzüðünü tekrar Lakers'ta yardýmcý antrenörken 1980 yýlýnda kazanýrken, sonraki dört tanesini Magic Johnson ve Kareem Abdul-Jabar gibi efsanelerin yer aldýðý "Showtime" Los Angeles Lakers kadrosuna baþantrenörlük yaptýðýnda kazanmýþtý. Koç olarak son þampiyonluðunu ise 2006'da Dwyane Wade ve Shaquille O'Neal'la kazanan Riley, kalan yüzüklerini Wade, LeBron James ve Chris Bosh ile Heat'in yönetici koltuðunda almýþtý.



