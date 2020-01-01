Riley: "Bam Adebayo'yu ölesiye seviyorum"

Miami Heat başkanı Pat Riley, Bam Adebayo'yu "ölesiye sevdiğini" söyledi.



Riley'ye göre Adebayo, Miami'de son iki sezonda ilk beş pivot olarak büyük gelişmeler kaydetti ve bu da iş ahlakı ve koçu Erik Spoelstra sayesinde gerçekleşti.



Son medya brifinginde Riley, yetenek setini "ölümüne" sevdiğini iddia ettiği Adebayo'nun gelişimine değindi. Adebayo, lige ham bir atletik pivot olarak girdiğinden beri harika bir hücum repertuarıyla, çok yönlü bir savunma oyuncusu haline gelmişti.



Miami Herald'dan Barry Jackson'a göre Riley, şu noktalara dikkat çekti:



"Erik Spoelstra, top hakimiyeti ve pasörlüğünün yanı sıra oyun kurma becerisine büyük bir güven duymadığı anlarda, onu hücumumuzda ana tetikleyici kişi olduğu durumlara sokardı. Bunu çaylak yılında yapamıyordu. Şu anda yaptığı şeylerin yarısını bile yapmıyordu. Ve bunlar yalnızca sürekli çalışma, gelişme ve güven sayesinde gerçekleşti.



Ben onu ölümüne seviyorum. İdman yapmak size güven kazandırır. Hazırlandığınızda, sahada yaptığınız şeylerden emin olursunuz. Yani Bam idmanlarını sürdürecek ve daha da iyi olacak. Erik onun oyununu genişletecek ve bence oyunun her yönünde daha iyi olacak."



Önceki sezon ilk kez All-Star olan Adebayo, mevcut anlaşmasında önümüzdeki sezon 5 milyon doların biraz üzerinde maaş almaya hazırlanıyor ve 2021 yazında sınırlı bir serbest oyuncu olacak.



