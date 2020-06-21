Rıdvan Dilmen: 'Sergen Yalçın'ın aklında Caner yok'

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın gelecek yılki planları arasında Caner Erkin'in olmadığının mesajını verdi.



Sergen Yalçın'ın Caner Erkin'den vazgeçtiğini dile getiren Rıdvan Dilmen, "Sergen hocanın kafasında anladığım kadarıyla Caner yok. Rebocho gitti, Rıdvan üzerinden gidecek. Roco'nun Beşiktaş'ta işi zor. Ruiz de ağır ama akıllı bir stoper. Vida'nın ayağı kötü değil, havası da fena değil ama ne yapıp edip bir atlet bulması lazım Sergen hocanın" şeklinde konuştu.



Beşiktaş - Caner Erkin sürecinde bir yorum da Tümer Metin'den geldi. Caner Erkin'in vücut dilinin iyi sinyaller vermediğini belirten Tümer Metin, "Caner için zor gibi gözüküyor. 2 haftadır Rıdvan'ı oynatıyor Sergen Yalçın. Geçen hafta oyuna girdikten sonra vücut dili de iyi değildi Caner'in" dedi.



