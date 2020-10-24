Rıdvan Dilmen: 'Marcao abartılan bir futbolcu'

Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın 15 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği Marcao'nun "abartılan bir futbolcu" olduğunu ifade etti.Dilmen, "Marcao çok dağınık. Medyayı okuyorum Marcao'yu Beckenbauer falan yapıyorlar ama Marcao normal bir futbolcu. Dağınık, Anadolu takımlarında olsa senede 5 kez kırmızı kart görür. Kötü oyuncu mu değil. Hiç ilerleme var mıderseniz yok. 9 milyon euro falan diyorlar ya yanında birini daha verin gönderin. Luyindama 6 ay oynamamış çıkar defanstan olmaz. Marcao gol yedirmek için çok uğraştı. Hoca bir pozisyonda çıldırdı" dedi.