Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Başakşehir'in Konyaspor deplasmanında oynadığı maçı ve Trabzonspor'un Denizlispor ile deplasmanda karşılaştığı karşılaşması Rıdvan Dilmen yorumladı.



Başakşehir'in kötü oynadığını belirten Rıdvan Dilmen: "Başakşehir geçen hafta çok yavaş oynuyordu, iki duran toptan attı ve kazandı. Hafif sallanma vardı. Konyaspor'a karşı maçın başında öne geçtiler ama sonrasında muhteşem Konyaspor golleri gördük. Başakşehir çok large oynuyor ama Trabzonspor'un rakibi artık kendisi" dedi.



Trabzonspor hakkında konuşan Rıdvan Dilmen "Trabzonspor'un artık çok dikkatli olması gerekiyor. Başakşehir her şeye rağmen buradan maçı çevirebilecek bir takım. Trabzonspor ikiyi atmazsa sıkıntı yaşayabilir. Konyaspor da müthiş oynuyor, derslik goller attılar. 'Bugüne kadar neredeydiniz?' dedirttiler." açıklamasını yaptı.



Geçen hafta Başakşehir'in büyük oranda şampiyon ilan edildiğini hatırlatan Rıdvan Dilmen "Trabzonspor için lig bitmiş olarak bakılıyordu, biz de 'Başakşehir %85 şampiyon' dedik ama işte futbol böyle bir şey." ifadelerini kullandı.



