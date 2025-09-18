Rıdvan Aşar: '1. Lig'e çıkacağız'

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Mardin 1969 Spor Başkanı Rıdvan Aşar, yönetim kurulu üyeleri ile beraber kentte görev yapan yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya geldi.Geçen yıl 3'üncü Lig'de 'Kenetlen Mardin' sloganıyla şampiyon olduklarını belirten Aşar,ifadelerini kullandı.TARAFTARLARA 'SAKİN OLUN' ÇAĞRISITaraftarlara çağrıda bulunan Aşar, sezonun henüz başında olduklarını ve olası puan kayıpları ya da yenilgilerin normal olduğunu vurguladı. Bir aksilikte hemen takımı eleştirmek yerine; yapılan çabayı, masrafı ve alın terini görmelerini isteyen Aşar, herkesi daha sakin olmaya ve duruma olumlu bir yönden bakmaya davet etti.