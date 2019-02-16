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Ribery'nin Ballon d'Or isyanı; "Bana haksızlık yapıldı"

Bundesliga ekibi Bayern Münih'in 35 yaşındaki Franck Ribery, Fransa basınına çarpıcı açıklamalar yaptı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Ribery'nin Ballon d'Or isyanı; 'Bana haksızlık yapıldı'
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16 Şubat 2019 01:40
Bayern Münih'in Fransız yıldızı Franck Ribery, 2013 yılında Ballon d'Or'u hak ettiğini yineledi ve bu kararın üstesinden gelemediğini söyledi.

İşte Ribery'nin açıklamaları;

"Yöneticiler ve menajerimle birlikte konuşacağız. Bayern Münih'te kalmak istiyorum. Ancak Bayern Münih'in kararına saygı duyacağım"

TANRI GİBİ AYRILACAĞIM

"Ben ve Bayern Münih sevgili gibiyiz. Bu sadakat, bugünlerde futbolda olmuyor. Her zaman sahada her şeyimi verdim. Rekorlar kırdım, burada tarih yazdım. Bir tanrı gibi buradan ayrılacağım"

12 YIL BOYUNCA KALAMAZSINIZ

"Sahip olduğum her şeyi tek başıma kazandım. Hiç kimseden yardım almadım. Çok çalışmazsanız, 12 yıl boyunca Bayern Münih'in 11 oyuncusu olarak kalamazsınız."

BALLON D'OR YORUMU

"2013 yılında Ballon d'Or'u kazanmalıydım. Halen üstesinden gelemedim. O sezon her şeyi kazandım. Nedenini asla anlayamayacağım. Haksızlık yapıldı"

SON BİR KEZ DAHA KAZANMAK...

"Şampiyonlar Ligi'nde 3 final oynadım ve 1 kez şampiyon oldum. Birçok yarı finalde de şanssızlık yaşadık. Daha fazla final oynayabilirdik. Son bir kez daha kazanmayı hayal ediyorum"

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