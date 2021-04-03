Ribeiro: "Galatasaray çok güçlü bir takım"

Hataysporlu futbolcu Ribeiro, Galatasaray maçından sonra açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ribeiro: 'Galatasaray çok güçlü bir takım'
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03 Nisan 2021 21:15
Hataysporlu futbolcu Ribeiro, Galatasaray'ı 3-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"Çok önemli bir takıma karşı çok önemli bir galibiyet aldık. Golümden daha önemlisi kazanmamızdı. Çok zor bir maçtan galibiyetle ayrıldık. Türkiye'nin en iyi takımlarından biri olan Galatasaray'ı yendik.

Biz bütün hafta Galatasaray'a çalıştık. Hocanın direktiflerini yapmaya çalıştık. Top bizdeyken ve top Galatasaray'dayken yapacaklarımızla sonuca gitmeye çalıştık. Takım olarak bunda da çok başarılı olduk."



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