Hataysporlu futbolcu Ribeiro, Galatasaray'ı 3-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.



"Çok önemli bir takıma karşı çok önemli bir galibiyet aldık. Golümden daha önemlisi kazanmamızdı. Çok zor bir maçtan galibiyetle ayrıldık. Türkiye'nin en iyi takımlarından biri olan Galatasaray'ı yendik.



Biz bütün hafta Galatasaray'a çalıştık. Hocanın direktiflerini yapmaya çalıştık. Top bizdeyken ve top Galatasaray'dayken yapacaklarımızla sonuca gitmeye çalıştık. Takım olarak bunda da çok başarılı olduk."



