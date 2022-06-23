Rennes, Kim Min Jae için sonuç alamadı!

Fenerbahçe, Güney Koreli stoperi Kim Min Jae için Rennes ile anlaşamadı.Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Fransız kulübünün temsilcileri, sarı-lacivertli kulüple yaptığı transfer görüşmelerinde sonuç alamadı.Geçtiğimiz sezon başında Beijing Guoan'dan 3 milyon Euro karşılığında transfer edilen 25 yaşındaki Güney Koreli savunmacı, Fenerbahçe formasıyla 2021-2022 sezonunda 39 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.