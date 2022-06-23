Rennes, Kim Min Jae için sonuç alamadı!

Rennes, Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi Kim Min-Jae'nin transferinde sonuç alamadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Rennes, Kim Min Jae için sonuç alamadı!
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23 Haziran 2022 22:36
Fenerbahçe, Güney Koreli stoperi Kim Min Jae için Rennes ile anlaşamadı.

Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Fransız kulübünün temsilcileri, sarı-lacivertli kulüple yaptığı transfer görüşmelerinde sonuç alamadı.

Geçtiğimiz sezon başında Beijing Guoan'dan 3 milyon Euro karşılığında transfer edilen 25 yaşındaki Güney Koreli savunmacı, Fenerbahçe formasıyla 2021-2022 sezonunda 39 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.



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