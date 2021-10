Remzi Sanver: 'Güzel bir ritim ve ahenk yakaladık'

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Sözcüsü Remzi Sanver, haftalık olağan Yönetim Kurulu Toplantısı sonrasında Galatasaray Televizyonu'nda değerlendirmelerde bulundu.



"MALİ ŞARTLAR KADAR DEĞERLER UYUMUMUZU GÖZETTİK"



"Şahsınızda sizi ve Türkiye'nin değerli kamuoyunu saygıyla selamlıyorum. Mutat olduğu üzere bir yönetim kurulu toplantısı sonrasında gündemdeki Galatasarayımıza dair konuları değerlendirmek ve kamuoyuna bilgi arz etmek üzere huzurlarınızdayım. İlk değerlendireceğimiz konu dün paylaşmış olduğumuz önemli ve sevindirici bir gelişme. Ali Sami Yen Spor Kompleksimizin isim hakkı sözleşmesini 5 sezon opsiyonlu olmak üzere 10 sezon, KDV hariç 725 milyon TL toplam değerle Nef ile yaptık. Göreve geldiğimiz günden bu yana, hatta gayriresmi olarak daha da öncesinden, bu konuya dair yurt içi ve yurt dışından muhtelif temaslarımız vardı. Takdir edersiniz ki stadyumumuzun ismi gibi önemli bir konuda mali şartlar kadar iş birliği yapacağımız kişi ve kurumlarla değerler uyumumuzu da gözettik. Neticede içimize çok sinen bir noktaya ulaştık. Halihazırda erkek takımımızın sponsoru olan Nef ile anlaştık. Galatasaray kamuoyunun bildiği ve takdir ettiği üzere Nef Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erden Timur, müstesna bir insan, seçkin bir Galatasaraylıdır. Sözleşmemizin çok olumlu finansal şartlarının yanı sıra Erden Timur kardeşimizle daha yakın mesai paylaşacak olmaktan mutluluk duyuyoruz. Kendisine ayrıca tebrik ve teşekkürlerimizi sunuyor, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nun hem Galatasarayımız hem de Nef için hayırlı olmasını diliyoruz."



"KADIN FUTBOL TAKIMIMIZIN KURULMASI, TOPLUMSAL GELİŞME YÖNÜNDE ATILMIŞ BİR ADIMDIR"



"Geçtiğimiz günlerin önemli gelişmelerinden bir tanesi de kadın futbol takımımızın kurulması oldu. Elbette her yeni branş bizim için yeni bir heyecan, yeni bir iddiadır. Değerli sporcularımızı, teknik direktörümüz, kıymetli hocamız Sayın Nurcan Çelik'in şahsında tebrik ediyor, Galatasaray'a hoş geldiniz diyor ve çok başarılı olacaklarına dair inancımızı dile getirmek istiyoruz. Başkanımızın kuruluş töreninde Ali Sami Yen'in sözlerine atıfla dile getirdiği üzere, "Kadın futbolunda da Türk olmayan takımları yeneceğiz." Bu gelişmenin spor rekabetini aşan öneminin altını çizmek isterim. Bir toplumun gelişmişliğinin temel göstergelerinden biri, hatta belki en önemlisi cinsiyet eşitliğidir. Cinsiyet eşitliği sadece hukuka değil, toplumsal hayata yönelik de bir taleptir. Kuruluşunda bugüne Türkiye'nin toplumsal gelişmesinde öncülük misyonu taşımış Galatasaray Spor Kulübü, elbette bu talebin tüm gerekliliklerini yerine getirecektir. Kadın futbol takımımızın kurulmuş olması, bu yönde atılmış önemli bir adımdır. Bu adımın futbol gibi eril dilin hakim olduğu bir alanda atılmış olmasını da ayrıca önemsediğimizi ifade etmeden geçemeyeceğim."



"FATİH BİROL ÜLKEMİZİN YETİŞTİRDİĞİ ÖNEMLİ DEĞERLERDENDİR"



"Şimdi çok mutluluk ve gurur verici bir haberi paylaşmak istiyorum. Kulübümüzün çok değerli üyesi, Yönetim Kurulumuzun Fahri Uluslararası İlişkiler Danışmanı, Uluslararası Enerji Ajansı İcra Direktörü Sayın Fatih Birol, dünyadaki en etkili 100 kişinin açıklandığı Time 100 listesine dahil oldu. Daha da gurur vereni ABD Eski Dışişleri Bakanı Sayın John Kerry'nin bu konu hakkında değerlendirmesi. Diyor ki John Kerry, "Olguların saldırıya uğradığı bir dünyada, Fatih Birol en iyi yüksek teknoloji verilerini, iyimser bilgi birikimini ve eski usül belagat inceliğini bir araya getiriyor. Dünya liderlerine güvenilir bir danışman, karbon emisyonlarını azaltmak ve gezegenimizi kurtarmak için ne yapılması gerektiği konusunda tarafsız bir otoritedir.' . Sayın Fatih Birol ülkemizin yetiştirdiği önemli değerlerdendir. Böylesine nadide bir değeri Galatasaray'a mal etmek gibi bir hamlık içerisinde olmayız elbette; ama yine de kendisiyle aynı çatı altında bulunmaktan, üstelik Galatasaray'da hizmet mesaisi paylaşmaktan gurur duyduğumuzu ifade etmek isterim."



GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ İLE İŞ BİRLİĞİ



"İki gün sonra, 14 Ekim Perşembe günü Galatasaray Üniversitesi ile bir iş birliği protokolü imzalayacağımızı duyurmak isterim. Buna göre Galatasaray Üniversitesi'nin sertifika programlarından yüksek lisansa uzanan geniş bir yelpazede spor yönetimi, spor hukuku ve spor iletişimi alanlarında eğitime öncelik vermesinde Galatasaray Spor Kulübü'nün de bu eğitimi insan kaynağı ve burslarla desteklemesinde mutabık kalınmıştır. Ayrıca imkanlar nisbetinde ve Galatasaray Üniversitesi ile birlikte belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde kulübümüz, üniversitede kayıtlı öğrencilerden lisanslı sporcu olanlara sporcu öğrenci bursu sağlayacak. Üniversite bünyesinde spor bilimlerine dair hazırlanacak yüksek lisans ve doktora tezlerini burslar ve bünyesinde bilimsel araştırma imkanı sağlamak suretiyle destekleyecek. Galatasaray Üniversitesi bünyesinde yer alan bütün eğitim kurumlarının spor takımlarına sportif malzeme temin etmek, tesislerini kullandırmak ve deneyim paylaşmak yoluyla destekleyecektir. Faaliyet alanlarında önde gelen dünya ölçeğindeki iki kurumun, Galatasaray Spor Kulübü'nün ve Galatasaray Üniversitesi'nin bu iş birliğinin Türkiye'de spora, bilime ve eğitime değerli katkılar yapmasını umuyoruz."



YÜKSEK İSTİŞARE KURULU İLK TOPLANTISINI YAPACAK



"Her vesileyle ifade etmeye çalıştığımız üzere, Galatasaray eğitim ve sporun müstesna birlikteliğidir. Galatasaray'ın hiçbir kurumu bir diğerinden ayrı düşünülemez. Perşembe günü imzalayacağımız protokolü bu birlik ve bütünlüğü yansıtması açısından çok değerli buluyoruz. Galatasaray gerçekten önemli ve güçlü bir gelenek. Bu geleneği gelecek nesillere intikal ettirme sorumluluğu taşıyoruz. Geçtiğimiz günlerde bu yönde önemli bir adım attık. Kulübümüzün önceki başkanları, ikinci başkanları ve divan kurulu başkanlarını bir araya getiren Galatasaray Spor Kulübü Yüksek İstişare Kurulu'nu oluşturduk. Yüksek İstişare Kurulumuzun yarın yapacağı ilk toplantıya 5 başkanımız, 12 ikinci başkanımız, 4 divan kurulu başkanımız katılım teyidi verdiler. Galatasaray'daki birikimi ve birliği yansıtan, sembolik anlamı çok güçlü bu buluşmadan heyecan duyuyor ve kurumsallaşmasını diliyoruz."



TÜZÜK TADİL ÇALIŞMALARI



"Kurumsallaşma diyince akla gelen bir kavram da tüzüklerimiz. Bu çerçevede Galatasaray kamuoyunun bilgisine sunmak istediğimiz başka bir gelişme de başlamış olduğumuz tüzük güncelleme çalışmaları. Zamanın akışı içinde bulunduğumuz ortamı değiştiriyor. Bu değişim de tüzüğümüzü güncelleme ihtiyacını beraberinde getirdi. Bu ihtiyaç bir süredir zaten Galatasaray'ın gündeminde. Geçtiğimiz yıllar içerisinde bu konuya verilmiş değerli mesailer ve yapılmış çalışmalar var. Görevlendirdiğimiz tüzük tadil komisyonu, bu birikimden yararlanarak çalışıyor. Tüzüğümüz bizim anayasamız. Güncel olması elbette önemli; ancak bir o kadar önemli olan husus da Galatasaray içerisinde mümkün olan en geniş uzlaşıyı yansıtması. Çalışmalarımızı bu bilinç ve hassasiyetle sürdürüyor, üzerinde mutabakat olan ihtiyaçlarımızla sınırlı bir tüzük tadil önerisini bu yıl aralık veya 2022 yılının ocak ayı içerisinde toplantıya çağıracağımız bir Genel Kurulun onayına sunabilmeyi hedefliyoruz."



"GENEL KURUL İRADESİNİN GÜÇLÜ TEZAHÜRÜ ÇOK ÖNEMLİ"



"Bildiğiniz üzere 2020 ve 2021 yıllarında küresel salgın yüzünden yapılamayan iki olağan genel kurulumuzu önümüzdeki cumartesi ve pazar günlerinde ayrı ayrı gerçekleştireceğiz. Yönetim Kurulu olarak Genel Kurulun amirimiz olduğu bilinci ile görev yapıyoruz. Dolayısıyla bu Genel Kurullarda alınacak kararlar, bizim için elbette talimat, ortaya çıkacak temayül ise rehber olacaktır. Bu noktada bir dileğimiz var. Farkındayız. Uzun ve yorucu iki gün olacak; ama Galatasaray'da yapmaya çalıştığımız yapısal reformların başarısı, üzerine titrediğimiz huzur, dostluk ve kardeşlik ikliminin güçlenmesi için Genel Kurul iradesinin güçlü tezahür etmesi çok önemli. Onun için bütün üyelerimizden bu toplantılara baştan sona katılmaları için azami çabayı göstermelerini istirham ediyoruz. Bu toplantıların Galatasarayımıza yakışır olgunlukta geçeceğinden ve Galatasaray'ın geleceğine ışık tutacak neticeler üreteceklerinden hiç şüphemiz yok."



"GÜZEL BİR RİTİM VE AHENK YAKALADIK"



Sözlerimi Yönetim Kurulumuzun kamuoyu ile iletişim usulüne bakışını bir kere daha ifade ederek tamamlayacağım. Göreve başlarken görevimizin gerekleri dışında kamuoyuna açıklama yapmama ilkesini benimsedik. Buna riayet ediyoruz. Elbette başkanımız uygun gördüğü zaman ve zeminlerde beyanatta bulunuyor. Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarımız da sorumluluk taşıdıkları alanlarda Yönetim Kurulunun veya başkanın bilgisi dahilinde açıklamada bulunabiliyorlar. Kulübümüzün kamuoyu ile sürekli iletişimi, profesyonel kulüp sözcümüz Sayın Ahu Özyurt tarafından yapılıyor. Yönetim Kurulu Sözcümüz ise halihazırda bendeniz. Yönetim Kurulu adına bilgi arz ediyor yahut genel değerlendirmelerde bulunuyor. Yönetim Kurulu Sözcümüzün kamuoyuna çıkış sıklığı, elbette ki gündemdeki gelişmelere bağlı. Bu sıklığın bıkkınlık verecek seviyede olmamasına da dikkat ediyoruz. İlk defa denediğimiz bu iletişim modelinde, Yönetim Kurulu içerisinde ve profesyonel arkadaşlarımızla güzel bir ritmi ve ahengi yakaladığımızı düşünüyoruz. Kamuoyundan gelen bildirimler de neredeyse hep olumlu. Dolayısıyla bu modelle devam etmek niyetindeyiz. Aslında yakaladığımızı düşündüğümüz ahenk iletişim modelimizle sınırlı değil. Yönetim Kurulu olarak sorumluluk alanımızdaki her konuda ahenk ile yani farklılıkların zenginlik, Galatasaraylılar arasındaki bağın kardeşlik olduğunun farkındalığıyla Galatasaray'a hizmet etmenin heyecanı, camiamıza örnek olacak davranışlar sergileme sorumluluğumuzun bilinciyle görev yapmaya çalışıyoruz. Bu duruşumuzu görev dönemimizin donuna kadar sürdürmeye kararlıyız. Geçtiğimiz hafta ilk 100 günümüzün öz değerlendirmesini yaptık. Başardıklarımız, başaramadıklarımız bundan sonrası için hedeflerimiz, tüm bunlara bakışımızı içtenlikle üyelerimizin ve Galatasaray kamuoyunun değerlendirmesine sunduk. Dinleyen, anlamaya çalışan, eleştirilerden gocunmayan, tersine istifade etmeye çalışan bir yönetim anlayışıyla göreve geldik. Bu anlayışla görev yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Dikkatiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.