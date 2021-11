Redick: "Hepimiz, LeBron'u itibarsızlaştırmaya çalışıyoruz!"

Eski NBA oyuncusu JJ Redick, "toplumun Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in mirasını itibarsızlaştırmak adına elinden gelen her şeyi yapmaya çalıştığını" iddia etti.



Redick kısa süre önce ESPN analisti Stephen A. Smith'e, NBA'de LeBron'dan "korkulmadığını" söylediği için kızmıştı. Böyle bir şeyi kabul etmediğini söyleyen Redick, ligdeki 15 yılında LeBron'la birden çok kez karşı karşıya geldiğini ve onu savunmanın ne kadar zor olduğunu ilk elden öğrendiğini vurgulamıştı.



'The Old Man and the Three' isimli kendi podcast'inde bu durum hakkında konuşan Redick, birçok insanın LeBron'un oyuna ve genel olarak topluma yaptığı katkıları küçümsemeye çalıştığını söyledi:



"Toplum olarak hepimiz, LeBron'un mirasını bir şekilde itibarsızlaştırmak veya ortadan kaldırmak için neredeyse elimizden gelen her şeyi denedik. Ve bu adamın yaptığı tek şey, kazanmak, rekorlar kırmak ve ayrıca birçok işletmenin yanı sıra okullar inşa etmekti...



Belli bir saygı düzeyi mutlaka var. Korku faktörüne gelirsek; LeBron'a karşı bir playoff serisinde oynarsanız, kim olduğundan ötürü kendisinden fiziksel anlamda kesinlikle korkuyorsunuz."