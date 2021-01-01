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Redick: "DeRozan, MVP yarışında üçüncü sırada!"

NBA'in eski oyuncularından JJ Redick, Chicago Bulls yıldızı DeMar DeRozan'ın MVP yarışında üçüncü sırada olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA'in eski oyuncularından JJ Redick, Chicago Bulls yıldızı DeMar DeRozan'ın MVP yarışında üçüncü sırada olduğunu söyledi.

'The Old Man and the Three' podcast'inde yardımcı sunucu Tommy Alter ile konuşan Redick, şu anki MVP yarışını tartıştı ve Golden State Warriors yıldızı Stephen Curry ve Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant'ı herkesin üstüne koyduğunu belirtse de, DeRozan'ın üçüncü sırada yer alması gerektiğini belirtti:

"Şu an itibariyle DeMar DeRozan'ın MVP yarışında üçüncü olduğunu iddia edebilirsiniz. Portland'a karşı harika oynamamıştı, Bulls kaybetmişti, Steph de Brooklyn'de çıldırmıştı. Bu sıralamalar sürekli değişiyor. Demek istediğim, MVP ödülü yarışında bu sezon ilk beş arasında değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum.

İlk sıradakiler bence Kevin Durant ve Stephen Curry. Şu anda harika basketbol oynayanlar açısından bir sonraki sırada yer alanlar ise, Paul George, DeMar DeRozan ve Nikola Jokic."

DeRozan, sezonda 26.8 sayı, 5.4 ribaund ve 4.2 asist ortalamalarına sahip.


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