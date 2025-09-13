Recep Uçar: 'Alacağımız dersler çok!'

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'a 2-1 yenilen TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör Recep Uçar, üzgün olduklarını ve maçı ekibiyle değerlendireceklerini söyledi.Uçar, maçın oynandığı Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Alanyaspor karşılaşmasının zor olacağını bildiklerini, bunun da hazırlıklarını yaptıklarını anlatan Uçar, "Onların kazanmasından ziyade aslında bizim kaybettiğimiz bir maç oldu. Maalesef futbolda bu kadar bireysel hata yapıyorsanız, mağlubiyet kaçınılmaz. İlk yarı genelinde istediğimiz oyunu tam manasıyla sahaya yansıtamadık. Bir iki hata vardı ama daha çok bireysel hatalar istediklerimizi yapmamızı engelledi." diye konuştu.Bireysel hataların çok ağır sonuçları olduğuna işaret eden Uçar, şunları kaydetti:"Üzgünüz, her maçı kazanabilmek için istek ve arzuyu ortaya koymak zorundayız. Alacağımız dersler çok. Maçı analiz edeceğiz. Yolumuza devam edeceğiz. Biz iyi bir takımız. Güçlü bağları olan bir takımız. Mağlubiyetin üstesinden ne kadar üzülsek de en kısa sürede geleceğiz. Yarın antrenmanda da konuşup bunun üstesinden geleceğiz. Haftaya Galatasaray maçımız var. Galatasaray maçına en iyi şekilde hazırlanıp yolumuza devam edeceğiz. Alanyaspor iyi mücadele etti. Zaman zaman iyi geçişler yaptı. Çok atletik oyuncuları var. Onları da tebrik ederim."