Rebocho'nun sözleşmesindeki o detay

Beşiktaş'ın sezon başında kiraladığı Rebocho'nun sözleşmesinde '20 maç forma giyerse zorunlu satın alma opsiyonu devreye girer' maddesi yer alıyordu. Portekizli savunmacı için avukatı İstanbul'a gelecek ve kontratının revize edilmesi konusunda görüşmeler yapılacak. Eğer bu madde kaldırılmazsa...

Haber; Star
Rebocho'nun sözleşmesindeki o detay
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28 Ocak 2020 09:40
Beşiktaş'ın, sezon başında kadrosuna kattığı isimlerden biri de sol bek Pedro Rebocho olmuştu.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Guingamp'tan kiralanan 25 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde ise '20 maç forma giyerse zorunlu satın alma opsiyonu devreye girer' maddesi yer alıyordu.

MADDE KALDIRILMAZSA...

Şimdiye kadar 18 karşılaşmaya çıkan Portekizli savunmacı için avukatı İstanbul'a gelecek ve kontratının revize edilmesi konusunda görüşmeler yapılacak. Eğer bu madde kaldırılmazsa Rebocho'nun sezon sonuna kadar kadro dışında kalması gündemde.

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