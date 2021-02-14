İspanya La Liga'nın 23. haftasında Real Madrid evinde Valencia ile karşı karşıya geldi. Alfredo di Stefano Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.



Real Madrid'e galibiyeti getiren goller, 12. dakikada Benzema ve 42. dakikada Toni Kroos'tan geldi.



Bu sonucun ardından son 5 maçta 4. galibiyetini alarak biraz olsun rahatlayan Real Madrid puanını 49 yaparken, Son 5 maçında 4. kez kayıp yaşayan ve iyi bir sezon geçiremeyen Valencia düşme hattının 3 puan üstünde, 24 puanda kaldı.



La Liga'nın 24. haftasında Real Madrid deplasmanda Valladolid ile karşılaşacakken, Valencia evinde Celta Vigo'yu konuk edecek.



