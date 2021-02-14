İspanya La Liga'nın 23. haftasında Real Madrid evinde Valencia ile karşı karşıya geldi. Alfredo di Stefano Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.
Real Madrid'e galibiyeti getiren goller, 12. dakikada Benzema ve 42. dakikada Toni Kroos'tan geldi.
Bu sonucun ardından son 5 maçta 4. galibiyetini alarak biraz olsun rahatlayan Real Madrid puanını 49 yaparken, Son 5 maçında 4. kez kayıp yaşayan ve iyi bir sezon geçiremeyen Valencia düşme hattının 3 puan üstünde, 24 puanda kaldı.
La Liga'nın 24. haftasında Real Madrid deplasmanda Valladolid ile karşılaşacakken, Valencia evinde Celta Vigo'yu konuk edecek.
Real Madrid'e galibiyeti getiren goller, 12. dakikada Benzema ve 42. dakikada Toni Kroos'tan geldi.
Bu sonucun ardından son 5 maçta 4. galibiyetini alarak biraz olsun rahatlayan Real Madrid puanını 49 yaparken, Son 5 maçında 4. kez kayıp yaşayan ve iyi bir sezon geçiremeyen Valencia düşme hattının 3 puan üstünde, 24 puanda kaldı.
La Liga'nın 24. haftasında Real Madrid deplasmanda Valladolid ile karşılaşacakken, Valencia evinde Celta Vigo'yu konuk edecek.