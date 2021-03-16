Real Madrid - Atalanta: Muhtemel 11

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Real Madrid ile Atalanta karşı karşıya geliyor.Alfredo Di Stefano Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 23:00'te başlayacak. Hollandalı hakem Danny Makkelie'nin yöneteceği karşılaşma beIN Sports HD 1 kanalında yayınlanacak.Bilindiği gibi ilk maçı Real Madrid deplasmanda 1-0 kazanmıştı. Atalanta'nın turu geçebilmesi için 1-0 haricindeki bir skorla normal süreyi galibiyetle tamamlaması yetecek. Normal süre 1-0 Atalanta galibiyetiyle tamamlanırsa uzatmalara gidilecek.Real Madrid'de Carvajal, Casemiro, Mariano Diaz ve HAzard sakatlıkları nedeniyle sahada olamayacak. Odriozola'nın durumu ise şüpheli.Atalanta'da Freuler ile Hateboer sakatlıkları nedeniyle kadroda yok.Öte yandan Real Madrid'de Mendy, Atalanta'da ise Djimsiti ile Romero kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.Courtois; Vazquez, Varane, Ramos, Mendy; Kroos; Isco, Modric, Valverde, Vinicius; BenzemaGollini; Toloi, Romero, Palomino; Maehle, De Roon, Pasalic, Gosens; Pessina; Muriel, Zapata- İlk maçını deplasmanda kazandığı son dokuz Şampiyonlar Ligi eleme turunun sekizinde yoluna devam etmeyi başaran Real Madrid, sadece 2018/19'un son 16 turunda Ajax'a elenmişti.- Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan takımlarına rakip olduğu son 12 maçın 11'ini kazanan Real Madrid (1M), bu karşılaşmaların 10'unda en az ikişer gol attı. Madrid ekibine karşı kalesini gole kapatmayı başaran son İtalya temsilcisi ise Kasım 2008'de Juventus'tu.- Şampiyonlar Ligi eleme turlarında oynadığı son dört iç saha maçını kazanamayan Real Madrid (1B 3M), son iki karşılaşmadan mağlup ayrıldı (vs Ajax & Manchester City). İspanya temsilcisi, Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde evinde üst üste üç eleme turu maçı kaybetmedi.- Real Madrid orta sahası Toni Kroos, bu karşılaşmada ilk 11'de yer alması halinde kaleciler hariç Şampiyonlar Ligi'nde 100 maça ilk 11'de çıkan ikinci Alman oyuncu olacak (Philipp Lahm; 110).- Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nin geride kalan bölümünde gol atamayan oyuncular arasında en fazla şut çeken isim, Real Madrid forması giyen Marco Asensio (14).