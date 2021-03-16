Real Madrid - Atalanta: Muhtemel 11

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Real Madrid ile Atalanta karşı karşıya geliyor.
Alfredo Di Stefano Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 23:00'te başlayacak. Hollandalı hakem Danny Makkelie'nin yöneteceği karşılaşma beIN Sports HD 1 kanalında yayınlanacak.
Bilindiği gibi ilk maçı Real Madrid deplasmanda 1-0 kazanmıştı. Atalanta'nın turu geçebilmesi için 1-0 haricindeki bir skorla normal süreyi galibiyetle tamamlaması yetecek. Normal süre 1-0 Atalanta galibiyetiyle tamamlanırsa uzatmalara gidilecek.
İki takımın eksikleri
Real Madrid'de Carvajal, Casemiro, Mariano Diaz ve HAzard sakatlıkları nedeniyle sahada olamayacak. Odriozola'nın durumu ise şüpheli.
Atalanta'da Freuler ile Hateboer sakatlıkları nedeniyle kadroda yok.
Öte yandan Real Madrid'de Mendy, Atalanta'da ise Djimsiti ile Romero kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.
Muhtemel 11'ler
Real Madrid
Courtois; Vazquez, Varane, Ramos, Mendy; Kroos; Isco, Modric, Valverde, Vinicius; Benzema
Atalanta
Gollini; Toloi, Romero, Palomino; Maehle, De Roon, Pasalic, Gosens; Pessina; Muriel, Zapata
Dikkat çeken istatistikler
- İlk maçını deplasmanda kazandığı son dokuz Şampiyonlar Ligi eleme turunun sekizinde yoluna devam etmeyi başaran Real Madrid, sadece 2018/19'un son 16 turunda Ajax'a elenmişti.
- Avrupa kupalarında ikinci kez bir İspanyol takımına konuk olmaya hazırlanan Atalanta, tek ziyaretini 2019/20 Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Valencia'ya yapmış ve sahadan 4-3 galip ayrılmıştı.
- Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan takımlarına rakip olduğu son 12 maçın 11'ini kazanan Real Madrid (1M), bu karşılaşmaların 10'unda en az ikişer gol attı. Madrid ekibine karşı kalesini gole kapatmayı başaran son İtalya temsilcisi ise Kasım 2008'de Juventus'tu.
- Deplasmanda oynadığı son beş Şampiyonlar Ligi maçını kazanan Atalanta, turnuvada devam eden en uzun serinin sahibi konumunda. Bu süreçte toplam 14 gol sevinci yaşayan İtalyan ekibi, dört karşılaşmada kalesini gole kapattı.
- Şampiyonlar Ligi eleme turlarında oynadığı son dört iç saha maçını kazanamayan Real Madrid (1B 3M), son iki karşılaşmadan mağlup ayrıldı (vs Ajax & Manchester City). İspanya temsilcisi, Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde evinde üst üste üç eleme turu maçı kaybetmedi.
- Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde deplasman golü yemeyen Atalanta, dış sahada Manchester City'nin (1) ardından rakiplerine maç başına en az isabetli şut izni veren ekip konumunda (1.7).
- Real Madrid orta sahası Toni Kroos, bu karşılaşmada ilk 11'de yer alması halinde kaleciler hariç Şampiyonlar Ligi'nde 100 maça ilk 11'de çıkan ikinci Alman oyuncu olacak (Philipp Lahm; 110).
- Şampiyonlar Ligi'nde ilk 11 başladığı son dört maçta altı gol atan Atalanta forveti Josip Ilicic, bu gollerin dördünü İspanya'da çıktığı son karşılaşmada Valencia filelerine gönderdi.
- Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nin geride kalan bölümünde gol atamayan oyuncular arasında en fazla şut çeken isim, Real Madrid forması giyen Marco Asensio (14).
- Deplasmanda oynadığı son Şampiyonlar Ligi maçının 85'inci dakikasında Atalanta'nın galibiyet golünü kaydeden Luis Muriel (vs Ajax), kariyerinde Real Madrid'e rakip olduğu üç karşılaşmada da gol atamadı.
Alfredo Di Stefano Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 23:00'te başlayacak. Hollandalı hakem Danny Makkelie'nin yöneteceği karşılaşma beIN Sports HD 1 kanalında yayınlanacak.
Bilindiği gibi ilk maçı Real Madrid deplasmanda 1-0 kazanmıştı. Atalanta'nın turu geçebilmesi için 1-0 haricindeki bir skorla normal süreyi galibiyetle tamamlaması yetecek. Normal süre 1-0 Atalanta galibiyetiyle tamamlanırsa uzatmalara gidilecek.
İki takımın eksikleri
Real Madrid'de Carvajal, Casemiro, Mariano Diaz ve HAzard sakatlıkları nedeniyle sahada olamayacak. Odriozola'nın durumu ise şüpheli.
Atalanta'da Freuler ile Hateboer sakatlıkları nedeniyle kadroda yok.
Öte yandan Real Madrid'de Mendy, Atalanta'da ise Djimsiti ile Romero kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.
Muhtemel 11'ler
Real Madrid
Courtois; Vazquez, Varane, Ramos, Mendy; Kroos; Isco, Modric, Valverde, Vinicius; Benzema
Atalanta
Gollini; Toloi, Romero, Palomino; Maehle, De Roon, Pasalic, Gosens; Pessina; Muriel, Zapata
Dikkat çeken istatistikler
- İlk maçını deplasmanda kazandığı son dokuz Şampiyonlar Ligi eleme turunun sekizinde yoluna devam etmeyi başaran Real Madrid, sadece 2018/19'un son 16 turunda Ajax'a elenmişti.
- Avrupa kupalarında ikinci kez bir İspanyol takımına konuk olmaya hazırlanan Atalanta, tek ziyaretini 2019/20 Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Valencia'ya yapmış ve sahadan 4-3 galip ayrılmıştı.
- Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan takımlarına rakip olduğu son 12 maçın 11'ini kazanan Real Madrid (1M), bu karşılaşmaların 10'unda en az ikişer gol attı. Madrid ekibine karşı kalesini gole kapatmayı başaran son İtalya temsilcisi ise Kasım 2008'de Juventus'tu.
- Deplasmanda oynadığı son beş Şampiyonlar Ligi maçını kazanan Atalanta, turnuvada devam eden en uzun serinin sahibi konumunda. Bu süreçte toplam 14 gol sevinci yaşayan İtalyan ekibi, dört karşılaşmada kalesini gole kapattı.
- Şampiyonlar Ligi eleme turlarında oynadığı son dört iç saha maçını kazanamayan Real Madrid (1B 3M), son iki karşılaşmadan mağlup ayrıldı (vs Ajax & Manchester City). İspanya temsilcisi, Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde evinde üst üste üç eleme turu maçı kaybetmedi.
- Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde deplasman golü yemeyen Atalanta, dış sahada Manchester City'nin (1) ardından rakiplerine maç başına en az isabetli şut izni veren ekip konumunda (1.7).
- Real Madrid orta sahası Toni Kroos, bu karşılaşmada ilk 11'de yer alması halinde kaleciler hariç Şampiyonlar Ligi'nde 100 maça ilk 11'de çıkan ikinci Alman oyuncu olacak (Philipp Lahm; 110).
- Şampiyonlar Ligi'nde ilk 11 başladığı son dört maçta altı gol atan Atalanta forveti Josip Ilicic, bu gollerin dördünü İspanya'da çıktığı son karşılaşmada Valencia filelerine gönderdi.
- Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nin geride kalan bölümünde gol atamayan oyuncular arasında en fazla şut çeken isim, Real Madrid forması giyen Marco Asensio (14).
- Deplasmanda oynadığı son Şampiyonlar Ligi maçının 85'inci dakikasında Atalanta'nın galibiyet golünü kaydeden Luis Muriel (vs Ajax), kariyerinde Real Madrid'e rakip olduğu üç karşılaşmada da gol atamadı.