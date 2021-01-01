Raptors, sekiz yıldan sonra ilk kez playofflardan elendi!

Toronto Raptors, normal sezonun bitmesine dört maç kala, sekiz yıldan sonra ilk kez playofflardan resmi olarak elendi.



27-41'lik bir dereceye sahip olan Raptors, sıralamalarda ve play-in turnuvası potasında 10'uncu sırada yer alan Washington Wizards'ın (32-35) 4.5 maç gerisinde yer alıyor.



KOVID-19 salgınından ötürü doğan kısıtlamalar nedeniyle bu sezon ABD'nin Florida eyaletinin Tampa şehrinde oynamak durumunda kalan ve tüm sezon boyunca istikrarsız bir gidişatta ilerlemiş olan Toronto ekibinin, sekiz yıllık playoff serisi böylelikle son bulmuş oldu.



