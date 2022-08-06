RIDVAN YILMAZ MAÇA İLK 11'DE BAŞLADI

RANGERS 2'DE 2 YAPARAK BAŞLADI

İskoçya Premiership'in 2. hafta maçında Rangers ile Kilmarnock karşı karşıya geldi. Ibrox Stadı'nda oynanan ve 49 bin 600 taraftarın izlediği maçta Rangers 2-0 kazanan taraf oldu.İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmada ev sahibi Rangers'a galibiyeti getiren getiren golleri 51. dakikada Hırvat golcü Antonio-Mirko Colak ile 88. dakikada Alfredo Morelos kaydetti.Beşiktaş'tan Rangers'a 4.5 milyon euro bonservis ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında transfer olan Rıdvan Yılmaz da ilk 11'de başladı.Rıdvan Yılmaz, 63. dakikada yerini bir dönem transferde Trabzonspor ile anılan Borna Barisic'e bıraktı. Mücadele öncesinde Rıdvan Yılmaz taraftarları selamladı. Rıdvan bu maçta 63 dakikada 49 kez topla buluştu ve 30 isabetli pas yaptı. Pas isabetinde yüzde 80 oran yakalayan futbolcu 1 şut attı, 1 kez top kaptı ve 1 kez faul yaptı. Ayrıca Rıdvan 1 kez de faule maruz kaldı.Bu sonucun ardından ilk hafta deplasmanda Livingston'u 2-1 yenen Rangers 2'de 2 yaptı ve 6 puana ulaştı. Kilmarnock ise 1 puanda kaldı ve ligdeki ilk yenilgisini tattı. İskoçya Ligi'nde gelecek hafta Rangers evinde St. Johnstone ile karşılaşırken, Kilmarnock ise sahasında Celtic ile kozlarını paylaşacak.